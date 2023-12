Torselli (Fdi): “Finora abbiamo collaborato, adesso via alla commissione d’inchiesta sull’alluvione con le sole firme dell’opposizione”

FIRENZE – “Fratelli d’Italia nei primi giorni della drammatica alluvione del 2 e 3 novembre, ha avuto un atteggiamento responsabile. Siamo stati in silenzio nonostante numerosi cittadini ci riferissero delle mancanze della giunta Giani nella gestione dell’emergenza. Oggi, possiamo dire che quei cittadini avevano ragione. Dovevamo alzare la voce già allora. Siamo stati disponibili fino a oggi, adesso via alla commissione di inchiesta con le sole firme dell’opposizione”: l’annuncio è del capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Francesco Torselli.

“La mozione presentata dal Pd in Consiglio regionale è inaccettabile – aggiunge – e manca di serietà dopo che nell’ultima variazione di bilancio il governatore non ha messo un euro per gli alluvionati, anzi ha preso in giro tutti i toscani dicendo che erano pronti 25 milioni che, di fatto, esistono solo nei suoi sogni. Poi, come è possibile pretendere lo stanziamento adesso di ulteriori risorse governative se ancora il Presidente Giani non ha compilato la relazione sui danni provocati dal nubifragio. Dove è questa relazione? Doveva essere pronta il 2 dicembre, noi l’abbiamo richiesta il giorno stesso ma ancora non ci è arrivata. Come si può pretendere che un Governo stanzi 500 milioni di euro se, dall’altra parte, la Regione è ferma? Anzi, non è ferma, prende in giro gli alluvionati perché Giani promette 50 milioni di aiuti agli alluvionati che non sa da dove prendere visto che ha serie difficoltà a chiudere il bilancio 2024”.