Toscana Atletica Jolly da record ai Campionati italiani di corsa campestre

CAMPI BISENZIO – Una folla, nel vero senso della parola, di circa 8.000 persone fra atleti e accompagnatori ha fatto da cornice alla “Festa del cross”, quest’anno di scena all’interno del suggestivo Parco del Teatro Romano di Gubbio, storico sito risalente al primo secolo D.C. Un appuntamento da cui sono arrivate grandi soddisfazioni per l’atletica toscana che ha conquistato quattro titoli italiani individuali nelle categorie agonistiche (di cui ben tre maschili conquistati da atleti della Toscana Atletica Jolly, probabilmente un record, e un titolo femminile), oltre alla conferma per il GP Parco Alpi Apuane del diritto di partecipazione alla Coppa dei Campioni per club 2024. Nella gara di cross lungo seniores – promesse le migliori soddisfazioni individuali per la Toscana sono arrivate dalla categoria Promesse, il cui titolo italiano viene vinto da Abderrazzak Gasmi (Toscana Atletica Jolly) con la medaglia di bronzo per Nicolò Bedini (GP Parco Alpi Apuane).

Nelle classifiche per società, eccellente risultato per il GP Parco Alpi Apuane che conquista il secondo posto seniores/promesse dietro all’Atletica Casone Noceto e, pertanto, avrà il diritto di partecipare anche il prossimo anno alla Coppa dei Campioni per club di corsa campestre. Decimo posto per la Toscana Atletica Jolly. Nella gara per le categorie seniores e promesse femminili, due società toscane fra le prime dieci: si tratta del GS Orecchiella Garfagnana, che si classifica al quarto posto, e dell’Atletica Castello che è nona. Maglia di campione italiano juniores per Lionel Nihimbazwe (Toscana Atletica Jolly) che ben presto si rende protagonista di una fuga solitaria, resta imprendibile per gli avversari e conduce la sua società al secondo posto nella classifica juniores.

Nella gara juniores femminile, secondo posto per Carolina Fraquelli (Atletica Virtus Lucca) che conferma i progressi visti durante le campestri toscane e conduce la sua società a un ottimo quarto posto. Nella categoria allievi, vittoria convincente per Vittore Simone Borromini (Toscana Atletica Jolly) che, nella seconda parte di gara, si sbarazza degli avversari con una notevole progressione; nella stessa gara, prova di orgoglio anche per Latena Cervone (Uisp Atletica Siena) che, in extremis, riesce a salire sul terzo gradino del podio. Sulla distanza dei 4 chilometri riservata alle allieve, è Giulia Bernini (Toscana Atletica Empoli Nissan) a imporsi grazie a un secondo giro fenomenale in cui è riuscita a staccare le avversarie. Altre due allieve toscane sul podio: Viola Paoletti (Atletica Firenze Marathon) è quarta, Federica Borromini (Atletica Cascina) è ottava.