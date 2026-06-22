Tramvia Firenze-Prato, pubblicata gara per la progettazione del lotto Prato-Campi Bisenzio

FIRENZE – La tramvia Prato-Campi-Osmannoro-Peretola diventa realtà, con il bando di progettazione del primo lotto, – dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – è un passaggio importante che conferma il percorso che la Regione sta portando avanti con determinazione e con successo: è stata pubblicata la procedura di gara aperta per l’affidamento della […]

FIRENZE – La tramvia Prato-Campi-Osmannoro-Peretola diventa realtà, con il bando di progettazione del primo lotto, – dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – è un passaggio importante che conferma il percorso che la Regione sta portando avanti con determinazione e con successo: è stata pubblicata la procedura di gara aperta per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica per il collegamento infrastrutturale metropolitano Firenze-Prato – lotto funzionale Prato-Campi Bisenzio. Continua così l’iter, avviato nel 2021, per la realizzazione della linea tramviaria che collegherà Firenze e Prato”. Queste le parole di Giani in merito alla novità nell’iter della procedura avviata per il progetto di collegamento tranviario tra Firenze e Prato, per il quale la Regione Toscana ha stanziato 9,5 milioni di euro nel bilancio di previsione 2026-2028, a fronte di un investimento totale di 489 milioni di euro.

“Si tratta di un intervento fondamentale per la Toscana intera che avrà il merito di collegare aree e comunità sino ad oggi prive di una mobilità sostenibile, – aggiunge Giani – nel tratto Campi-Osmannoro-Peretola si pongono così su basi concrete i progetti che potranno poi essere attivati sul bando del Ministero, sui fondi che dal 2028 arriveranno attraverso il Fesr, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, o anche con specifici bandi europei del trasporto. La “cura del ferro” che il sistema delle tramvie sta creando a Firenze trova quindi questa ulteriore articolazione anche da Prato a Campi e poi Osmannoro verso Firenze, innovando profondamente la mobilità in tutta l’area della Piana”.

La giunta regionale ad aprile ha dato mandato al competente Settore della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale, a procedere con l’indizione della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento. La progettazione è relativa al primo lotto funzionale che collegherà la stazione Fs di Prato e Campi Bisenzio in via Paolieri. Nella progettazione è prevista anche la redazione dello studio di fattibilità del lotto di completamento Campi Bisenzio – Firenze aeroporto di Peretola. “La progettazione di fattibilità tecnico ed economica consentirà, nelle more dell’istruttoria di finanziabilità del Ministero, di anticipare le fasi autorizzative necessarie per la successiva realizzazione dell’opera, e di approfondire gli aspetti progettuali di fattibilità del secondo lotto Campi – Firenze aeroporto, in un’ottica di graduale e progressiva attuazione dell’intero collegamento. Un’opera prioritaria per il territorio e per tutta la Toscana” afferma l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Filippo Boni, ricordando così che l’opera, di competenza regionale, è stata candidata sull’Avviso 3 del Mit ai fini della sua programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato nel settore del Trasporto rapido di massa.