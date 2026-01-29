Tramvia Le Piagge-Campi Bisenzio, il Pd “rilancia”: Serve responsabilità istituzionale, non polemiche”

CAMPI BISENZIO – Tramvia sempre al centro del dibattito politico campigiano. Come dimostra anche l’ultima presa di posizione, quella del Pd, successiva al consiglio comunale di martedì scorso. “Non sono mancate le polemiche – spiegano in una nota – e vogliamo esprimere la nostra posizione con chiarezza. In queste ultime settimane abbiamo scelto di non alimentare alcuna tensione politica, lavorando con senso di responsabilità per arrivare al voto sulla variante urbanistica, passo necessario per chiudere l’iter autorizzativo da parte del Comune di Campi Bisenzio. Non abbiamo mai assunto posizioni ideologiche sulla tramvia, ma abbiamo sempre portato avanti una visione concreta e orientata al futuro, considerando l’arrivo della linea tramviaria nel centro città un’occasione strategica per il rilancio del territorio, in sinergia con la nuova biblioteca di Villa Rucellai, nell’interesse esclusivo dei cittadini”. E ancora: “Per questo riteniamo grave che, in una fase così delicata, il sindaco affermi che “il Comune ha fatto tutto ciò che doveva” e scelga di non assumersi ulteriori responsabilità. Proprio adesso, se ci sono difficoltà o incertezze, il sindaco ha il dovere di rappresentare con forza la nostra comunità e di battersi affinché la tramvia diventi realtà il prima possibile. Condividiamo la sua valutazione sull’importanza strategica dell’opera per Campi Bisenzio e per tutta l’area metropolitana. Ma allora, se finalmente esiste una visione condivisa, è il momento di abbandonare polemiche e rimpalli di responsabilità e lavorare uniti per il bene della città”.