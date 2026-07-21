Tramvia: proseguono i controlli della Polizia a Firenze. Ottocento le persone identificate nelle ultime due settimane

FIRENZE – Prosegue l’intensificazione dei controlli della Pol-Tramvia per la prevenzione e il contrasto ai crimini sui mezzi e alle fermate. Nelle ultime due settimane sono state 800 le persone identificate e quattro quelle denunciate. Nei pressi della fermata tramviaria di Peretola-Aeroporto, tratto in arresto, invece, un 32enne italiano. Visto aggirarsi con fare sospetto, i […]

FIRENZE – Prosegue l’intensificazione dei controlli della Pol-Tramvia per la prevenzione e il contrasto ai crimini sui mezzi e alle fermate. Nelle ultime due settimane sono state 800 le persone identificate e quattro quelle denunciate. Nei pressi della fermata tramviaria di Peretola-Aeroporto, tratto in arresto, invece, un 32enne italiano. Visto aggirarsi con fare sospetto, i poliziotti della Pol-Tramvia hanno proceduto a un controllo rinvenendo una modica quantità di hashish. Accertati anche diversi precedenti a suo carico, il controllo è stato esteso alla sua abitazione dove sono stati rinvenuti altri 38 grammi di hashish e 17 grammi di ketamina, oltre a bilancini di precisione. Al termine delle operazioni, il 32enne è stato associato al carcere di Firenze Sollicciano in attesa della convalida della misura. Dall’inizio dell’anno più di 800 le pattuglie impiegate, oltre 10.000 i controlli effettuati, 3 arresti e 16 le persone denunciate per vari reati.