Tramvia. Sinistra Italiana “Una follia pensare di escludere il polo universitario dal tracciato”

SESTO FIORENTINO – “Contrari alla tramvia in centro a Sesto saltando il Polo scientifico, in favore di una ipotetica velocizzazione del percorso verso l’aeroporto e da lì verso il centro storico di Firenze”: lo afferma in una nota Sinistra Italiana provinciale fiorentina.

“Pensare che l’obiettivo del tram sia collegare due punti distanti il più velocemente possibile – prosegue la nota – vuol dire non aver capito la portata rivoluzionaria di un mezzo che potrebbe finalmente rompere l’isolamento del polo universitario e renderlo parte della città di Sesto e di Firenze. Come Sinistra Italiana riteniamo inoltre che un’infrastruttura tranviaria che attraversi la Piana senza collegare l’area industriale dell’Osmannoro con gli abitati di Sesto e Campi Bisenzio sia un’occasione persa e uno sbaglio progettuale. Considerato quindi lo stato della progettazione e le continue revisioni del progetto pensiamo che sia possibile e necessario modificare il tracciato in modo che colleghi direttamente l’area industriale e possa proseguire verso Campi Bisenzio. In questo modo si realizzerebbe il collegamento trasversale che manca da decenni nella piana rispondendo alle richieste di lavoratori, cittadini e imprese”.