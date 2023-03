“Trasformiamo quel terreno in una casa della natura”: domenica 26 l’iniziativa del GIAN a Quinto Basso

SESTO FIORENTINO – “Alberi in città”: questo l’evento in programma domenica 26 marzo a Sesto Fiorentino promosso dal GIAN (Gruppo Italiano Amici della Natura) Sesto Fiorentino in collaborazione con l’amministrazione comunale. Con un obiettivo davvero nobile, trasformare il terreno di Rfi a Quinto Basso, oggi inutilizzato, in una “Casa della natura”, “un luogo – spiegano […]

SESTO FIORENTINO – “Alberi in città”: questo l’evento in programma domenica 26 marzo a Sesto Fiorentino promosso dal GIAN (Gruppo Italiano Amici della Natura) Sesto Fiorentino in collaborazione con l’amministrazione comunale. Con un obiettivo davvero nobile, trasformare il terreno di Rfi a Quinto Basso, oggi inutilizzato, in una “Casa della natura”, “un luogo – spiegano gli organizzatori – dove coltivare, divertirsi e stare insieme”. Questo il programma della giornata: alle 10.30 ritrovo e accoglienza, alle 11 sauto dell’amministrazione comunale, alle 11.30 pulizia del campo e “trapianto dei primi alberi” A seguire pic-nic per partecipare al quale ognuno porta qualcosa e lo condivide con i presenti. Per partecipare portare scarpe comode, guanti, eventuali vanghe e zappe. In caso di brutto tempo l’evento sarà rimandato. Il terreno si trova a Quinto Basso, queste le coordinate: https://goo.gl/maps/vxgRnK56XrfponyC9).