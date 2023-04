Treno deragliato, Giannelli (FdI): “Aumentare la sicurezza e accelerare sulle opere infrastrutturali”

FIRENZE – “Dopo molte ore difficili, con passeggeri intrappolati per ore dentro i convogli, a causa del deragliamento del carro merci a Firenze Castello, che ha portato a ripercussioni pesantissime su tutta la circolazione ferroviaria, la carrozza è stata rimossa e la circolazione, piano piano, ha ripreso la normalità. La nostra prima preoccupazione ovviamente è stata per il possibile coinvolgimento di persone, così non è stato e questa è la cosa più importante. Ora occorre capire le cause di questo incidente, che, secondo l’azienda ferroviaria che si occupava del trasporto, allo stato attuale, sono ancora da accertare. Si può ipotizzare un danno strutturale al carro o un problema dell’infrastruttura”: le preoccupazioni sono di Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d’italia.

“L’incidente – aggiunge – segue di pochi giorni un altro episodio sempre su treni merci, che aveva coinvolto due treni. Un tamponamento nel quale erano rimasti feriti i due macchinisti, avvenuto sempre nell’area fiorentina. E’ chiaro che quanto accaduto ci mette di fronte a due interrogartivi rispetto al quale dobbiamo dare soluzioni. Il primo, è che va migliroata la sicurezze di questi convogli e in particolare nell’area fiorentina, visto che si tratta del secondo caso in pochi giorni. Il secondo elemento è connaturato proprio allo snodo di Firenze: i problemi ferroviari che si verificano in questo snodo di fatto paralizzano l’intera rete nazionale. E’ imprescindibile quindi lo sblocco di tutte le opere infrastrutturali che possono portare al superamento di questi problemi”.