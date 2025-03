Trisomia 21 Aps e Conad Nord-Ovest insieme per sostenere le persone con sindrome di Down 

FIRENZE – In occasione della Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, che si celebra ogni 21 marzo, Trisomia21 Aps diffonderà la nuova campagna di sensibilizzazione di CoorDown, il coordinamento nazionale di cui è parte, invitando tutti a condividerla ampiamente al fine di promuovere azioni di inclusività contro stereotipi e falsi pregiudizi. Trisomia 21 […]

FIRENZE – In occasione della Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, che si celebra ogni 21 marzo, Trisomia21 Aps diffonderà la nuova campagna di sensibilizzazione di CoorDown, il coordinamento nazionale di cui è parte, invitando tutti a condividerla ampiamente al fine di promuovere azioni di inclusività contro stereotipi e falsi pregiudizi. Trisomia 21 Aps è un’associazione sociosanitaria nata dall’impegno di famiglie, professionisti, sostenitori e volontari che, insieme, costituiscono una solida rete di persone unite dall’obiettivo di favorire il miglior sviluppo possibile e garantire una reale inclusione sociale delle persone con sindrome di Down e disabilità intellettive affini, promuovendo e rispettando la loro autodeterminazione.

A fianco di Trisomia 21 dal 2017, Conad Nord Ovest e i soci Conad del territorio fanno parte di questa rete solidale offrendo un supporto costante attraverso contributi, la promozione di iniziative di sensibilizzazione e attivando iniziative di raccolta fondi promosse sulla rete di vendita. Grazie a questo sostegno e alla condivisione di valori comuni, l’associazione può proseguire la sua missione di equità e inclusione, promuovendo un cambiamento culturale e sociale che renda la società sempre più aperta, consapevole e capace di valorizzare il potenziale di ogni individuo. Questa partnership, che si rafforza di anno in anno, ha permesso, grazie anche alla straordinaria generosità dei clienti Conad, di raccogliere a oggi complessivamente oltre 180.000 euro, destinati a finanziare i progetti e le attività sociali di Trisomia 21 Aps.

“Siamo profondamente grati a Conad per il sostegno costante e concreto che ci offre da anni, – dice Cristiano Bencini, presidente di Trisomia 21 Aps – grazie al suo contributo, possiamo continuare a realizzare attività importanti per le persone con sindrome di Down e disabilità intellettive affini, e per le loro famiglie. La vicinanza di una realtà imprenditoriale come questa è un esempio di come la collaborazione tra imprese e associazioni possa generare un impatto positivo, un legame che si rafforza nel tempo, con l’obiettivo comune di costruire una società più inclusiva, equa e attenta alle esigenze di tutti”.

“Siamo orgogliosi di sostenere Trisomia 21 Aps e di contribuire al loro importante lavoro, – aggiunge Alessandro Bacciotti, direttore commerciale di Conad Nord Ovest – l’iniziativa natalizia “Un Pandoro per Trisomia 21″, è diventato un appuntamento partecipato e atteso dai nostri clienti che vogliamo con l’occasione ringraziare perché ha permesso di raccogliere e donare, nell’ultima iniziativa, l’importo complessivo di 25.000 euro. Crediamo fermamente che l’inclusione sia un valore imprescindibile e che le aziende abbiano la responsabilità di agire concretamente per sensibilizzare la comunità verso azioni che promuovono l’inclusività, il rispetto contro ogni barriera e pregiudizio. La nostra partnership con Trisomia 21 Aps è un impegno che rinnoviamo con convinzione e passione che si traduce non solo in sostegno economico, ma anche nel supportare percorsi formativi personalizzati. atti a sviluppare autonomia, autostima e competenze, offrendo preziose opportunità di crescita professionale e personale”.