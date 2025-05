Trofeo Mario Spotti: i Cavalieri Union chiudono la stagione al secondo posto nella Final Four Under 18 interregionale

PRATO/SESTO FIORENTINO – Si è conclusa con un prestigioso secondo posto la stagione dell’Under 18 dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, impegnata nella Final Four di area (Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche), disputata domenica 25 maggio a Cesena e valida come Trofeo Mario Spotti. I ragazzi hanno affrontato con grinta e determinazione entrambe le sfide: […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Si è conclusa con un prestigioso secondo posto la stagione dell’Under 18 dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, impegnata nella Final Four di area (Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche), disputata domenica 25 maggio a Cesena e valida come Trofeo Mario Spotti. I ragazzi hanno affrontato con grinta e determinazione entrambe le sfide: nella prima gara sono riusciti a superare l’Imola Rugby in un match tiratissimo, vinto 8-7 grazie a una prestazione solida e coraggiosa. Nella finale per il primo posto, i Cavalieri hanno poi ceduto 19-5 al Perugia, ma senza mai rinunciare a lottare fino all’ultimo minuto.

“Oggi non possiamo che essere soddisfatti – ha commentato il coach Lorenzo Cirri – anche perché la partita che dovevamo vincere, quella con l’imola, l’abbiamo vinta. Perugia si è dimostrata una squadra molto forte con grandissima consistenza fisica. Schieravano tanti ragazzi dell’ultimo anno di Under 18 ed è noto quanto in un contesto giovanile la differenza di due anni si veda, più che altro a livello fisico. Ci hanno messo in forte difficoltà sul punto d’incontro, quindi il risultato è giustissimo; però siamo assolutamente contenti perché è stato un’annata da ricordare: da novembre ad oggi questa è la prima partita che perdiamo”.

Il match con Perugia, inoltre, ha chiuso un periodo estremamente positivo per la squadra regionale, protagonista di una seconda parte di stagione di alto livello: “I ragazzi vanno elogiati per quello che hanno fatto, – prosegue Cirri – oggi chi non era coinvolto in campo era a vedere la partita, quindi i nostri obiettivi di creazione del gruppo, di sviluppo tecnico e di crescita umana sono stati ampiamente soddisfatti. Sono assolutamente contento della stagione che abbiamo fatto, anche e soprattutto della collaborazione positiva all’interno dello staff. Adesso ci godiamo questi risultati: la vittoria del campionato regionale e il secondo posto a livello interregionale”.

In vista della stagione sportiva 2025/2026 la volontà è comunque quella di alzare l’asticella: “Arrivati a fine stagione facciamo un po’ di bilancio e cerchiamo di capire cosa mettere in cantiere nel futuro. L’obiettivo è sicuramente fare un passettino ulteriore, cercando di conquistare l’accesso al campionato interregionale. In conclusione sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi sul campo e ho avuto modo di dirglielo, anche a titolo personale è stata una bellissima esperienza”, conclude Cirri. Da segnalare infine la tappa di Livorno della Coppa Pegaso (le rivali di domenica 25 maggio erano Lions Amaranto con due squadre e Rugby Valdarno), che ha rappresentato per la Under 16 un positivo momento di aggregazione. Nonostante due sconfitte e un pareggio, i ragazzi hanno mostrato carattere, voglia di mettersi in gioco e una grande attitudine al miglioramento.