CARMIGNANO – Tempererature troppo alte in questi giorni e nel Comune di Carmignano il surriscaldamento dell’impianto di sollevamento di Seano, nelle prossime ore, provocherà diffuse mancanze d’acqua nel capoluogo e nelle parti più alte del Comune. I tecnici di Publiacqua stanno già provvedendo e se l’intervento di riparazione dovesse prolungarsi i problemi di approvvigionamento potranno progressivamente interessare anche le altre frazioni come, per esempio, Santa Cristina a Mezzana e Comeana. Publiacqua “si scusa con i cittadini per il disagio che questo problema provocherà loro”.
Troppo caldo e l’impianto di Seano va in tilt: Carmignano senz’acqua nel pomeriggio
CARMIGNANO – Tempererature troppo alte in questi giorni e nel Comune di Carmignano il surriscaldamento dell’impianto di sollevamento di Seano, nelle prossime ore, provocherà diffuse mancanze d’acqua nel capoluogo e nelle parti più alte del Comune. I tecnici di Publiacqua stanno già provvedendo e se l’intervento di riparazione dovesse prolungarsi i problemi di approvvigionamento potranno […]