Truffe e sicurezza, se ne parla con i Carabinieri. Alla Fratellanza Popolare di San Donnino

CAMPI BISENZIO – Andrea e Linda sono una coppia nella vita e colleghi nel lavoro. Quel lavoro, come agenti della Polizia locale di campi Bisenzio, che nei giorni scorsi li ha portati, con prontezza e rapidità di azione, a sventare un furto mentre, in borghese perché liberi dal servizio, erano intenti a fare la spesa […]