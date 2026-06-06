CAMPI BISENZIO – Attenzione alle truffe, in modo particolare l’appello è rivolto alle persone più anziane del territorio. Se ne parlerà in un incontro organizzato presso la sede della Fratellanza Popolare di San Donnino, in via delle Molina, domani, domenica 7 giugno, alle 18. Nell’occasione, grazie alla collaborazione dell’associazione con l’Arma dei Carabinieri, sarà presente Francesco Leuter, comandante della Stazione Carabinieri di San Piero a Ponti.
Truffe e sicurezza, se ne parla con i Carabinieri. Alla Fratellanza Popolare di San Donnino
CAMPI BISENZIO – Attenzione alle truffe, in modo particolare l’appello è rivolto alle persone più anziane del territorio. Se ne parlerà in un incontro organizzato presso la sede della Fratellanza Popolare di San Donnino, in via delle Molina, domani, domenica 7 giugno, alle 18. Nell’occasione, grazie alla collaborazione dell’associazione con l’Arma dei Carabinieri, sarà presente […]