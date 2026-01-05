Turismo, rinnovata la convenzione fra il Comune di Carmignano e la Pro loco

CARMIGNANO – Rinnovata per altri due anni, fino al 31 dicembre 2028, la convenzione tra Comune e Pro loco per la gestione dell’Ufficio turistico, per la promozione del Museo della vite e del vino e per l’organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi di valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti tipici di Carmignano. Il rinnovo […]

CARMIGNANO – Rinnovata per altri due anni, fino al 31 dicembre 2028, la convenzione tra Comune e Pro loco per la gestione dell’Ufficio turistico, per la promozione del Museo della vite e del vino e per l’organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi di valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti tipici di Carmignano. Il rinnovo della convenzione è stato sottoscritto negli ultimi giorni di dicembre, tra il Comune, nella persona di Saida Matteini, dirigente del settore cultura e turismo, e la Pro loco con il suo presidente Carlo Attucci. Per la gestione delle attività (ufficio turistico ed eventi) il Comune mette a disposizione della Pro loco, nei due anni della convenzione, la somma annua di 20.600 euro.