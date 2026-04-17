Tutti i benefici dell’ossigeno-ozonoterapia: potete scoprirli grazie a Mi.Se. Salute, la prima consulenza è gratuita

CAMPI BISENZIO – Ossigeno-ozono terapia: una delle nuove proposte che offre Mi. Se. Salute, il centro medico della Misericordia di Campi Bisenzio, con sede in via Saffi 3/d, e che ci illustra nel video il dottor William Tyler Bianchi. Si tratta infatti di una metodica che utilizza una miscela di ossigeno e ozono a basse concentrazioni. Viene impiegata nel trattamento del dolore e in diverse condizioni infiammatorie e croniche, attraverso un approccio mirato e minimamente invasivo. Somministrato in modo controllato, induce una serie di effetti benefici utili, tra cui la modulazione dell’infiammazione, il miglioramento dell’ossigenazione dei tessuti e la riduzione della sintomatologia dolorosa. Per queste caratteristiche trova applicazioni in diversi ambiti clinici: patologie della colonna a livello discale, infiammatorio e muscolare, articolazioni e dolore cronico, microcircolo e ferite difficili, uro-ginecologico, gastroenterico, patologie neurodegenerative e fibromialgia. Chiunque sia interessato può prenotare una consulenza gratuita: è sufficiente scrivere su WhatsApp al numero 389 4357250 e sarete ricontattati.