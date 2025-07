“Tutti i libri del mondo o quasi in 90 minuti” alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – “Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti” è lo spettacolo che Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti presentano mercoledì 16 luglio alle 21,15 nel Cortile della Biblioteca Ragionieri, ospiti della rassegna “Un palco in biblioteca”. Produzione La Macchina del Suono, lo spettacolo è tratto dall’esilarante testo teatrale “All The Great Books (abridged)” di Reed Martin e Austin Tichenor. In scena tre attori impegnati in un corso intensivo di letteratura, dall’Iliade a Harry Potter, per un oltraggioso assalto alla grande letteratura. Uno spettacolo pirotecnico, una strepitosa corsa sulle montagne russe attraverso una raccolta comicamente compatta, con musiche di Fabrizio Checcacci. La serata è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851. Nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Info e programma completo sul sito ufficiale www.bibliosesto.it.