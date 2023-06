Tutti in fattoria per le vacanze estive. Coldiretti: il 70% dei genitori vorrebbe iscrivere il figlio all’agricolonia

FIRENZE – Tutti in fattoria per i campus estivi. Sono in costante crescita nelle campagne toscane le aziende agricole che collaborano con le scuole durante l’anno scolastico e possono accogliere in tutta sicurezza, nei mesi estivi, bambini e ragazzi con tantissime attività ricreative all’aria aperta, laboratori didattici, giochi, escursioni e gite unite a una corretta alimentazione […]

FIRENZE – Tutti in fattoria per i campus estivi. Sono in costante crescita nelle campagne toscane le aziende agricole che collaborano con le scuole durante l’anno scolastico e possono accogliere in tutta sicurezza, nei mesi estivi, bambini e ragazzi con tantissime attività ricreative all’aria aperta, laboratori didattici, giochi, escursioni e gite unite a una corretta alimentazione e alla possibilità di fare anche i compiti assegnati dai professori per le vacanze. Un rifugio divertente, dove si vive secondo i ritmi della natura e dell’agricoltura lontano dalla tentazione di cellulari, televisori e videogame. Una alternativa sana sempre più richiesto dalle famiglie che si devono destreggiarsi, molto spesso, tra lavoro e famiglia: il 70% dei genitori vorrebbe infatti iscrivere i propri figli in una agricolonia secondo una recente indagine. A dirlo sono Coldiretti Toscana e Campagna Amica in occasione dell’apertura delle iscrizioni dei campus estivi contadini.

“L’offerta delle fattorie didattiche che organizzano i centri estivi al termine della scuola, e per tutto il periodo estivo di vacanza, è cresciuto di pari passo con la domanda soprattutto dopo il periodo pandemico, – spiega Elena Bertini, responsabile Donne Impresa Coldiretti Toscana – le fattorie sono luoghi dinamici dove si impara facendo attraverso attività pratiche ed esperienze in campo come seminare, raccogliere, trasformare, manipolare e creare. Azioni di cui molto spesso non hanno assolutamente conoscenza. Nei campus contadini partecipano a laboratori per fare il formaggio, la pasta o il miele, coltivano orti, accudiscono gli animali dell’aia, fanno passeggiate, conoscono piante ed alberi, colorano, leggono, ascoltano, giocano e socializzano. Attività che non sono sempre scontate”.

Sono 180 fattorie didattiche, secondo l’ultimo censimento Istat, che ospitano, durante tutto l’arco dell’anno le scolaresche molte delle quali diventano, in estate, anche centri estivi. Un settore a forte trazione giovanile dove una fattoria didattica su quattro (25%) è under 40 esploso grazie alla legge sulla multifunzionalità che ha permesso alle aziende agricole di diventare sempre più centrali ed importanti per le comunità. “Le famiglie – aggiunge Bertini – vanno alla ricerca di una alternativa a stretto contatto con la ruralità ed i colori della campagna per disintossicare i figli dalla dipendenza di Tv e social ma anche per difenderli dallo stress del bombardamento mediatico della guerra che mina la loro salute. Nelle nostre fattorie i loro figli si riconnettono con un presente reale. I cellulari sono naturalmente spenti ed imparano a conoscere ed apprezzare i prodotti locali, a filiera corta, che vedono coltivare, crescere e raccogliere”.

Le attività proposte dalle aziende sono tra le più diverse, si va dai laboratori delle api e del latte per conoscere da vicino la vita dei pastori, ai laboratori dove imparare a cucinare risparmiando, dalle escursioni nel bosco alla scoperta di fiori, piante, corsi d’acqua e biodiversità. Il tutto reso ancora più salutare da merende a km zero e degustazioni di prodotti locali. I campus estivi sono una costola importante del progetto didattico promosso da Coldiretti Toscana, Donne Impresa Coldiretti e Campagna Amica e la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale che quest’anno ha coinvolto 20.000 alunni delle scuole di ogni ordine e grado della regione. Il progetto, che sarà riproposto anche per i prossimi due anni, prevede lezioni in classe da parte dei contadini tutor insieme alle visite nelle aziende agricole con l’obiettivo di promuovere una sana, variegata ed equilibrata alimentazione partendo stagionalità dei prodotti agricoli e dalla vita contadina.