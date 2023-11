“Un aiuto subito”: sabato 2 dicembre spettacolo teatrale a favore della sottoscrizione lanciata dalla Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Tutti a teatro, per la precisione al Teatro Aurora di Scandicci, per sostenere la sottoscrizione lanciata dalla Misericordia di Campi Bisenzio, “Un aiuto subito”, a favore degli alluvionati del nostro Comune: l’appuntamento è per sabato prossimo, 2 dicembre, con “Lo chiamavano Tartaaagnan”, messo in scena da “Cornetti a mezzanotte”, gruppo di “geniattori” […]

CAMPI BISENZIO – Tutti a teatro, per la precisione al Teatro Aurora di Scandicci, per sostenere la sottoscrizione lanciata dalla Misericordia di Campi Bisenzio, “Un aiuto subito”, a favore degli alluvionati del nostro Comune: l’appuntamento è per sabato prossimo, 2 dicembre, con “Lo chiamavano Tartaaagnan”, messo in scena da “Cornetti a mezzanotte”, gruppo di “geniattori” che da dodici anni propongono spettacoli, scritti da loro, per raccogliere fondi e per le scuole. E che vista la situazione venutasi a creare a causa dell’alluvione, hanno deciso di fare una replica per aiutare la popolazione di Campi Bisenzio. Per informazioni e biglietti rivolgersi alla Misericordia di Campi Bisenzio (nella locandina che pubblichiamo trovate tutte le informazioni).