Un albero “contro” il cancro infantile: l’associazione Noi per Voi pianta un melograno ai giardini del Centro sociale

LASTRA A SIGNA – Prosegue il progetto di sensibilizzazione del Comune di Lastra a Signa assieme a Noi per Voi Odv che dal 1986 sostiene le famiglie dei bambini ricoverati in oncoematologia al Meyer. Come già messo in atto negli anni passati, questa mattina è stato piantato un albero di melograno, simbolo della vita, ai giardini del Centro sociale. Sono già sette gli alberi melograno e dieci gli alberi di querce piantati in città nel corso degli ultimi anni grazie alla collaborazione con l’associazione che porta avanti progetti di prevenzione e sensibilizzazione sul cancro infantile sul territorio.
(Nell’immagine il sindaco Emanuele Caporaso, il vicesindaco e assessore al sociale Annamaria Di Giovanni e Lorenzo Relli dell’associazione Noi per Voi Odv)