“Un altro mondo”: dieci incontri dedicati a pace e solidarietà

CALENZANO – Dieci appuntamenti dedicati alla pace, alla solidarietà, alla cooperazione internazionale, insieme alle associazioni e alle realtà che si occupano di queste tematiche. Dal 22 giugno al 17 luglio a Calenzano arriva la seconda edizione della rassegna “Un altro mondo”, che toccherà diversi luoghi cittadini, come i circoli, la biblioteca, il giardino del Castello. Tre le serate dedicate al cinema palestinese: il 22, il 25 e il 29 giugno con i film “La voce di Hind Rajab”, “The Sea”, “Tutto quello che resta di te”. Il 2 luglio un’iniziativa dedicata alla Palestina, con una cena al circolo La Vedetta, il cui ricavato andrà a sostegno delle attività dell’associazione di Amicizia Italo-Palestinese onlus. A seguire alle ore 21,15 “Dalle parole ai fatti: dall’accoglienza all’integrazione delle famiglie palestinesi”, un incontro a cui interverranno Monia Monni, assessore alla sanità e alle politiche sociali della Regione Toscana; personale ospedaliero impegnato nel trasferimento e nella cura dei pazienti palestinesi, referenti dell’associazione di Amicizia Italo-Palestinese onlus. Saranno presenti famiglie provenienti da Gaza, i cui bambini sono stati curati in Toscana e che si sono ricongiunte.

Il 5 luglio si parlerà della difficile situazione in Sudan con Emergency, insieme a un medico che per molto tempo ha lavorato al Khartoum e una giornalista che conosce molto bene la storia del conflitto, il 6 luglio ci sarà uno spettacolo teatrale incentrato sul racconto personale di Mamadou Diakitè, un giovane della Costa d’Avorio che ha pensato di avere diritto a un’occasione nella vita per inseguire un sogno. “Siamo contenti di dare spazio a Calenzano – spiega l’assessore alla cooperazione internazionale Marco Bonaiuti – alle riflessioni sulla pace, sull’accoglienza e sulla cooperazione e su come ci possiamo impegnare concretamente. Incontri, film, dibattiti saranno aperti a tutti gratuitamente per dialogare e provare a immaginare scenari diversi. La serata del 24 giugno sarà in collaborazione con il Comune di Vicchio, con la “Flottilla dei bambini” per parlare di pace anche alla luce del messaggio di don Lorenzo Milani. Lo sport come elemento di gioco e di unione sarà al centro della giornata del 9 luglio: i bambini Saharawi, del Settimello calcio e del Calenzano calcio visiteranno il Viola Park a Bagno a Ripoli; nel pomeriggio si terrà un torneo tra i ragazzi e le ragazze allo stadio Magnolfi e poi una cena. Spazio al volontariato il 17 luglio: a Legri i volontari calenzanesi racconteranno il viaggio del Defender donato dal Comune di Calenzano, che ha attraversato gli Stati africani in cui le associazioni del nostro territorio hanno in corso progetti di cooperazione internazionale e solidarietà. Le iniziative, tranne le cene che hanno anche l’obiettivo di raccogliere fondi per le varie realtà associative, sono tutte libere e gratuite”. Tutto il programma su https://comune.calenzano.fi.it/it.