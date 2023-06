Un anno di informazione, musica e intrattenimento: prima candelina per Radio Giglio Rosso

SESTO FIORENTINO – Prima candelina per Radio Giglio Rosso, la prima web radio con sede a Sesto Fiorentino, al Circolo Arci Padule in via del Risorgimento. “Un traguardo importante e prestigioso, raggiunto – come spiegano dalla radio web – in primis – grazie all’intuizione di Enrico Antinori, ideatore del progetto Giglio Rosso. A fargli da spalla il direttore […]

SESTO FIORENTINO – Prima candelina per Radio Giglio Rosso, la prima web radio con sede a Sesto Fiorentino, al Circolo Arci Padule in via del Risorgimento. “Un traguardo importante e prestigioso, raggiunto – come spiegano dalla radio web – in primis – grazie all’intuizione di Enrico Antinori, ideatore del progetto Giglio Rosso. A fargli da spalla il direttore artistico Andrea Finelli, appassionato di musica in ogni sua sfaccettatura, e Antonella Albanesi, attrice, esperta musicale e voce ufficiale della radio”.

Tanti i traguardi raggiunti in questo primo anno: Radio Giglio Rosso, infatti, ha partecipato a numerosi eventi, come per esempio il Campi Beer Festival, il Firenze Comics e il Natale a Sesto Fiorentino; ha organizzato il primo corso di laboratorio radiofonico finanziato dalla Regione Toscana e dal Comune di Sesto Fiorentino, nonché intervistato molti personaggi famosi della musica e dello spettacolo (è possibile trovare le interviste e i divertenti aneddoti sui social e sul sito web della radio).

“Un meraviglioso anno passato con voi, – scrivono sulla pagina Facebook della radio web – con tanta buona musica e tanti bellissimi programmi che giorno dopo giorno sono parte ormai integrante di questa grande famiglia. Siamo veramente felici di come un piccolo gruppo di amici sia riuscito a mettere su una radio web partendo dal nulla. La nostra visibilità giorno per giorno è andata sempre di più aumentando; abbiamo partecipato a eventi, abbiamo fatto un corso per speaker radiofonico, siamo stati testimonial di eventi teatrali, abbiamo fatto tante interviste con cantanti ed attori; ed il nostro impegno per il futuro è di crescere sempre di più e di essere più presente non solo nel territorio ma anche oltre. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di voi affinché questo nostro progetto diventi un grande progetto”.

Informare, divertire e divertirsi. Questo è il motto di Radio Giglio Rosso, “la radio che anticipa il futuro”, la cui redazione è cresciuta a dismisura in questi dodici mesi. Ne fanno parte: Enrico Antinori, Antonella Albanesi, Andrea Finelli, Domenico Bevilacqua, Leonardo Graziani, Riccardo Salaorni, Manuele Gianchino, Paolo Cencetti, Stefano Niccoli, Vincent Macagnone, Giuseppe Giordano, Debora Conti, Paolo Santelli, Maria Lanaia, Vincenzo Garofalo, Simone Ferrini, Alberto Presutti con la preziosa partecipazione esterna di Marika Bargiacchi, Tino Barletta ed Enzo Cervino. Informazione locale, cultura, musica e molto altro ancora. Questi i temi trattati da Radio Giglio Rosso, ascoltabile esclusivamente via web in forma gratuita. E’ sufficiente cliccare sul sito www.radiogigliorosso.it oppure scaricare l’applicazione da Play Store o dalla pagina Facebook. Radio Giglio Rosso è presente anche su Instagram e Tik Tok.