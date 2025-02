Un anno senza il “Rapa”: dodici mesi dopo Alessio Rapezzi è sempre nel cuore di tutti

CAMPI BISENZIO – Quando un anno fa arrivò la notizia, prima sussurrata e poi “urlata”, nessuno voleva crederci: Alessio Rapezzi non c’era più, portato via da un malore mentre era in vacanza in Egitto con la compagna. Una notizia ferale per Campi Bisenzio e per i tanti, tantissimi amici che al sorriso del “Rapa” facevano […]

CAMPI BISENZIO – Quando un anno fa arrivò la notizia, prima sussurrata e poi “urlata”, nessuno voleva crederci: Alessio Rapezzi non c’era più, portato via da un malore mentre era in vacanza in Egitto con la compagna. Una notizia ferale per Campi Bisenzio e per i tanti, tantissimi amici che al sorriso del “Rapa” facevano sempre affidamento. In questi dodici mesi tanti sono stati i momenti in cui è stato ricordato, altri ce ne saranno ancora. Noi lo vogliamo ricordare con due immagini significative: una lo ritrae nella sua adorata piscina nella casa dei genitori, l’altra, inviata alla nostra redazione dal fratello Simone, venne scattata il giorno in cui lui arrivò in Egitto dopo la morte di Alessio: un cielo plumbeo, sembrava quasi che volesse “piangere” per la sua morte. Insomma, tanti pensieri e un vuoto impossibile da colmare.