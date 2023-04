Un avviso straordinario per l’assegnazione degli orti urbani

SESTO FIORENTINO – In arrivo il nuovo avviso pubblico straordinario per l’assegnazione e concessione degli “orti sociali” per l’anno in corso. L’avviso sarà pubblicato il 26 aprile, scadrà il 26 maggio 2023 ed è relativo a 19 appezzamenti. “Quella degli orti sociali si conferma un’attività di grande valore sociale, che consente di coinvolgere una fascia […]

SESTO FIORENTINO – In arrivo il nuovo avviso pubblico straordinario per l’assegnazione e concessione degli “orti sociali” per l’anno in corso. L’avviso sarà pubblicato il 26 aprile, scadrà il 26 maggio 2023 ed è relativo a 19 appezzamenti. “Quella degli orti sociali si conferma un’attività di grande valore sociale, che consente di coinvolgere una fascia di popolazione non solo anziana. Coloro ai quali verrà assegnato uno spazio nel quale praticare attività di orticultura, potranno beneficiare dei frutti delle coltivazioni, praticando al contempo una attività dal forte carattere aggregativo e che promuove uno stile di vita attivo e a diretto contatto con l’ambiente” ha dichiarato l’assessore Massimo Labanca. I requisiti sono: essere residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, aver almeno compiuto il 60° anno di età; non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita; non disporre nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino di altri appezzamenti coltivabili, di proprietà o di familiari conviventi, destinati alla coltivazione.