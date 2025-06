Un circolo per la Fratellanza Popolare di San Donnino. L’associazione cerca due baristi e un pizzaiolo

CAMPI BISENZIO – Sono giorni di grandi novità per la Fratellanza Popolare di San Donnino che fra pochi giorni, presso la propria sede di via delle Molina, aprirà il circolo “In Fratellanza”. “Un luogo rinnovato, – spiegano dall’associazione – accogliente e pieno di energia dove il buon cibo incontra l’amicizia, i sorrisi e un pizzico di magia di comunità”. All’interno della sede della Fratellanza Popolare, infatti, sta per prendere vita un nuovo spazio: bar, pizzeria, punto d’incontro e di condivisione: “Il luogo ideale per un compleanno o una festa, adatto a grandi e piccoli”. Per questo è aperta la selezione per la ricerca di un barista full-time con esperienza in caffetteria e cocktail, un barista part-time con le stesse competenze e un pizzaiolo “con passione e voglia di mettersi in gioco. Se ami lavorare a contatto con le persone e vuoi far parte di un progetto che unisce tradizione, socialità e territorio, questa è l’occasione giusta”. Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail infratellanza@fratellanzasandonnino.it oppure passare direttamente in sede.