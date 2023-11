Un festival per i bambini, al via le proposte

CALENZANO – Una manifestazione tutta dedicata ai bambini: è la volontà dell’Amministrazione comunale che prevede di organizzarla nella primavera del 2024. Per questo il Comune ha pubblicato un avviso per raccogliere proposte culturali da inserire all’interno del Festival. Le iniziative proposte devono essere, in via prioritaria, mirate alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle […]

Le iniziative proposte devono essere, in via prioritaria, mirate alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle arti visive in genere (arte, musica, teatro) e rivolte ad un target di bambini e ragazzi.

“Durante le nostre manifestazioni – commenta l’assessora alla Cultura Irene Padovani – abbiamo sempre organizzato delle iniziative per i bambini, senza contare la programmazione della biblioteca CiviCa e la rassegna teatrale durante la stagione, ma abbiamo pensato di dedicare per la prima volta un festival tutto a misura di infanzia. Per questo ci apriamo a proposte e progetti che permettano di divertirsi pensando, proprio come ci permette di fare la cultura”.

Le proposte potranno essere presentate da singoli soggetti sia da associazioni da oggi, 31 ottobre fino al 31 dicembre. Le iniziative culturali coinvolgeranno diversi luoghi del territorio comunale, il Teatro, il MuFiS, la biblioteca Civica, oltre agli spazi all’aperto come le piazze cittadine.

Non si tratta di una procedura di gara: la manifestazione di interesse ha lo scopo di raccogliere progetti. Le proposte presentate potranno essere eventualmente considerate anche per altre iniziative organizzate dal Comune.

Avviso e modulistica sono pubblicati sul sito del Comune www.comune.calenzano.it .

Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: cultura@comune.calenzano.fi.itoppure telefonare ai numeri 055/8833292-448.