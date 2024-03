Un fine settimana ricco di soddisfazioni per i colori rossoblu del Sesto Rugby

SESTO FIORENTINO – Quasi tutte le categorie del Sesto Rugby sono state di scena durante il week end, a partire da una scatenata Under 6 in campo alla festa del rugby organizzata dallo Scandicci Rugby, che ha messo in campo due squadre accompagnate anche da una squadra di bambini della categoria Prime mete. Oltre un […]

SESTO FIORENTINO – Quasi tutte le categorie del Sesto Rugby sono state di scena durante il week end, a partire da una scatenata Under 6 in campo alla festa del rugby organizzata dallo Scandicci Rugby, che ha messo in campo due squadre accompagnate anche da una squadra di bambini della categoria Prime mete. Oltre un centinaio di piccoli atleti e piccole atlete “a darsi gioiosa battaglia” fino all’esaurimento delle forze per tutto il giorno. Ad Arezzo partecipazione al torneo organizzato dal Vasari con la categoria Under 8, che ha dimostrato bei progressi nel gioco e una grande voglia di divertirsi. I rinocerontini hanno ottenuto il secondo posto al termine della giornata di gare. Under 12 impegnata su due fronti: sabato 23 marzo ospiti del Florentia Rugby per un evento dedicato solo ai bambini dell’anno più piccolo della categoria, i nati del 2013. La squadra si è ben comportata e ha ottenuto un buon quarto posto. Domenica i ragazzi più grandi sono stati invece impegnati nel raggruppamento di Livorno.

“In entrambe le occasioni abbiamo sperimentato una sinergia con i Puma Bisenzio integrando le nostre squadre, – dice il responsabile tecnico Marco Bartoloni – l’integrazione è stata immediata e apprezzata da tutti sia lato Sesto che lato Puma. Abbiamo gettato le basi per continuare il tutoraggio Under 14 nei prossimi anni”. A proposito di Under 14, prestigiosa vittoria per i colori sestesi a Coiano, contro i padroni di casa del Gispi, per 7-21. Un risultato che incoraggia per il miglioramento dimostrato da tutta la squadra.

Juniores e seniores

A Sesto Fiorentino è andata in scena la semifinale di ritorno del campionato under 16 interregionale 1. I Cavalieri Union Prato Sesto hanno ottenuto la vittoria per 26-12 contro il Bellaria. Si tratta del secondo successo in altrettanti semifinali, che permettono ai sesto-pratesi l’accesso alla finale contro il Parma 1931. L’altra squadra della categoria è stata invece fermata a Perugia per 29-12 ed è ora al quinto posto del girone interregionale 2 quando mancano due gare al termine. Bella vittoria per la squadra Cadetta, vittoriosa sul campo di Sesto per 60-7 contro il Vasari Arezzo. Dieci le mete marcate dai padroni di casa che dopo un inizio non semplice hanno fatto propria la gara.