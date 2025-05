Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il Sesto Rugby. I giovanissimi Under 8 primi al Torneo Città di Perugia

SESTO FIORENTINO – Un fine settimana decisamente festoso per il Sesto Rugby, che ha messo in campo ogni categoria dalla Under 8 alla Under 14, spingendosi oltre i confini regionali. Le squadre del Minirugby sono state infatti ospiti della quindicesima edizione del Torneo Città di Perugia, organizzato dal Perugia Rugby Junior. Un evento che ha spesso […]

SESTO FIORENTINO – Un fine settimana decisamente festoso per il Sesto Rugby, che ha messo in campo ogni categoria dalla Under 8 alla Under 14, spingendosi oltre i confini regionali. Le squadre del Minirugby sono state infatti ospiti della quindicesima edizione del Torneo Città di Perugia, organizzato dal Perugia Rugby Junior. Un evento che ha spesso visto partecipare i rossoblù nel corso delle ultime edizioni, non senza soddisfazione. Soddisfazione che quest’anno è arrivata grazie in particolare alla squadra Under 8, capace di conquistare il primo posto. Partenza a rilento per la Under 10, che però ha poi innestato le marce più alte e ha dimostrato grande grinta e bel gioco nel corso della giornata. Battuti da Fiumicino nella semifinale per accedere alla contesa della coppa, i giovani rinoceronti hanno comunque onorato la competizione e, più importante, si sono goduti una trasferta fatta di rugby e divertimento.

Ottima prestazione anche per la squadra Under 12, che ha centrato il terzo posto al termine di una giornata dove è stata capace di mostrare un rugby davvero niente male. La squadra Under 14 del Sesto Rugby ha invece partecipato al quarto Memorial Leonardo Mussini a Parma, piazzandosi al quinto posto. Una posizione dettata dal fatto di essere finiti nella seconda parte del tabellone, ma i rossoblù hanno perso soltanto una partita e subito una sola meta in tutta la competizione, a testimonianza della grande qualità della compagine. Da segnalare anche il secondo posto della squadra femminile Progetto Arte Toscana, che raggruppa le giocatrici di rugby giovanile nella regione, al torneo Under 14 Città di Treviso. Faceva parte della compagine la giocatrice del Sesto Rugby Anita Zipoli.