Un fontanello a Comeana: via libera dalla giunta carmignanese

CARMIGNANO – Un fontanello a Comeana. La giunta ha dato il via libera alle procedure che in estate porteranno alla collocazione di un fontanello nella frazione del Comune di Carmignano, nel parcheggio intitolato a Giacomo Puccini, adiacente a via Rossini, davanti al giardino pubblico. “La richiesta – dice l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni – era stata avanzata da tempo, e servirà un’area che comprende anche Artimino e Poggio alla Malva. C’è l’intesa con Publiacqua, approvata dal Comune, insieme al relativo schema di convenzione per l’installazione del fontanello”. L’intera operazione, con progettazione, conduzione e mantenimento a carico di Publiacqua, ha un costo di poco più di 47.000 euro, con il Comune che parteciperà alla spesa per il 40% dell’importo totale, con un impegno di 21.000 euro, comprensivo anche di spese preliminari, che diventa di 25.600 euro con l’Iva. Tutto è praticamente pronto per arrivare quanto prima a inaugurare il fontanello che come gli altri installati, sono il risultato di intese tra amministrazioni comunali e Publiacqua, “il cui scopo – come aggiunto dal sindaco Edoardo Prestanti – è quello di contribuire a promuove l’erogazione di un servizio di distribuzione di acqua di alta qualità, rivolto anche alla riduzione della produzione di rifiuti delle bottiglie in plastica e delle emissioni di anidride carbonica. Tutti propositi che perseguiamo nella nostra attività amministrativa: il nostro obbiettivo è preservare e accrescere ulteriormente la già alta qualità ambientale del nostro territorio”.