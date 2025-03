Un gemellaggio di aiuti tra biblioteche per sostenere CiviCa dopo l’alluvione

CALENZANO – Un gemellaggio di aiuti tra due delle biblioteche della Piana, quella di Campi Bisenzio e quella di Calenzano che in momenti diversi sono state colpite dall’alluvione. La Biblioteca Terzani di Campi Bisenzio raccoglierà i fondi per sostenere la CiviCa. “E’ arrivato il momento di restituire il bene che la Biblioteca Terzani ha ricevuto durante l’alluvione del 2023 – ha detto in un Reels su Facebook la vicesindaca Federica Petti insieme a Sandra Gesualdi – riteniamo importate sostenere i comuni vicini e chiediamo di tenere alta l’attenzione su tutti i Comuni toscani colpiti, perchè sappiamo bene quanto l’oblio ferisca. In particolare adesso il nostro pensiero va alla Biblioteca di Calenzano che insieme alle altre non ci ha mai fatto mancare il sostegno anche ospitando studenti e studentesse di Campi Bisenzio. Per questo le offerte raccolte dalla piccola libreria del Foyer del Teatrodante Carlo Monni andranno alla Biblioteca CiviCa di Calenzano”. Immediati i ringraziamenti da parte del sindaco di Giuseppe Carovani. “Siamo riconoscenti e commossi per questa vostra bellissima iniziativa di solidarietà verso la nostra Civica, – scrive sul post il primo cittadino – che ha subito un duro colpo con l’alluvione. Grazie davvero di cuore per questa vicinanza tra le nostre comunità”. Anche la Biblioteca San Giorgio di Pistoia è accorsa in aiuto a CiviCa avviando una raccolta fondi destinati a ripristinare l’attività nella biblioteca di Calenzano.