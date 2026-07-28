CALENZANO – Appuntamento con “Un giorno da rigattiere” il 30 agosto, il 27 settembre e il 25 ottobre. Il mercato del riuso, organizzato dalla Misericordia di Calenzano con il sostegno del Comune, si svolgerà nell’area sosta di via Leonardo da Vinci, dalle 8 alle 19. La partecipazione è gratuita. Per prenotare il proprio posto è necessario riempire il form sul sito del Comune: https://servizi.comune.calenzano.fi.it/iscrizioniweb/ungiornodarigattiere.php attivo dal 27 luglio al 20 agosto. Può aderire alla manifestazione chiunque non sia iscritto nel Registro delle imprese; i partecipanti possono scambiare o cedere su compenso i propri oggetti usati di modico valore provenienti dalle proprie abitazioni. Queste nuove date seguono i primi tre appuntamenti che si sono svolti in primavera e che quest’anno vedono il sostegno del Comune che ha riconosciuto il valore ambientale e sociale dell’iniziativa, nata per promuovere il riutilizzo degli oggetti, ridurre gli sprechi e favorire un’economia più sostenibile. L’iniziativa costituisce anche uno strumento di sensibilizzazione sui temi della tutela dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili, coinvolgendo attivamente la cittadinanza nei progetti ambientali sostenuti dal Comune e valorizzando il ruolo delle realtà associative locali. “Un giorno da rigattiere” diventerà un appuntamento fisso di ogni ultima domenica del mese. Per la domenica di fine settembre le iscrizioni saranno aperte dal 20 agosto al 20 settembre e per la domenica di ottobre dal 20 settembre al 20 ottobre. Regolamento, moduli e informazioni sono sul sito www.comune.calenzano.fi.it