Un libro sui musei civici archeologici della Toscana: c’è anche Gonfienti

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti ha avuto il privilegio di partecipare, da protagonista, alla presentazione del volume “I musei civici archeologici della Toscana” che si è svolta presso le Gallerie degli Uffizi alla presenza del direttore Eike Schmidt e del curatore Fabrizio Paolucci. Francesca Bertini, direttrice scientifica del museo di Campi Bisenzio, è stata invitata come autrice del contributo “La nascita del Museo archeologico di Gonfienti”. “Il libro – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – offre una panoramica su tutti i Musei civici archeologici della Toscana, che costituiscono una ricca presenza nella nostra regione; una ricchezza che invade in modo capillare il nostro territorio, un invito a visitare questi musei che alimentano una cultura diffusa per tutti i cittadini della Toscana e per i turisti”.

Il saggio della direttrice del museo campigiano racconta una storia, nata ormai molti anni fa grazie alla sinergia e alla sensibilità delle amministrazioni locali e centrali, ripercorrendo le tappe essenziali e il lavoro di chi ha messo insieme la raccolta, ha fatto le ricerche, ha curato l’allestimento e l’aspetto culturale e didattico fino all’apertura del museo dello scorso anno. “Ho ringraziato il direttore Schmidt e il curatore del volume a nome dell’amministrazione comunale, – spiega Francesca Bertini – che hanno voluto inserire il nostro museo, l’ultimo nato nel panorama toscano, mentre il volume era in corso di stesura, riconoscendogli un chiaro valore identitario legato tuttavia ad una naturale rete museale diffusa che testimonia la vitalità e l’interesse del pubblico per il passato remoto del territorio toscano”. Il saggio sul Museo archeologico ha permesso di amplificare oltre i confini comunali la preziosa realtà che contiene testimonianza del passaggio di popoli che si sono stabilmente insediati nell’area fra Prato e Campi Bisenzio a partire dalla media età del bronzo, fino alla presenza in età etrusca arcaica di una vera e propria città di nuova fondazione e di successive frequentazioni in età romana”.