“Un mercoledì da archeologo”: scopri come al Museo di Gonfienti

CAMPI BISENZIO – Due giorni di attività per i più giovani al Museo archeologico di Gonfienti a Campi Bisenzio. presso la Rocca Strozzi. Si comincia mercoledi 6 settembre alle 16.30 con “Un mercoledì da archeologo”: dopo una breve introduzione, i piccoli partecipanti, muniti degli strumenti dell’archeologo, si cimenteranno in uno scavo archeologico simulato, alla scoperta dei tesori nascosti nella terra. Per prenotazioni e ulteriori informazioni telefonare al numero 055 8959701 in orario di apertura o scrivere una e-mail all’indirizzo info@museogonfienti.it (età 8-12 anni). Domenica 17 settembre, invece, questa volta alle 16, “Crea un’opera d’arte con le tessere del mosaico”, laboratorio per bambini da 5 a 11 anni. Per prenotazioni e ulteriori informazioni telefonare al numero info 055 8959701 in orario di apertura o scrivere una e-mail all’indirizzo info@museogonfienti.it.