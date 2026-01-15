Un murale con tanti animali disegnato in piazza della Resistenza

CALENZANO – Il gruppo di animali composto da pinguini, orsi, fenicotteri, gatti e al centro un camaleonte è il protagonista del murales disegnato sul muro esterno della Casa del popolo in piazza della Resistenza. Il murale è stato commissionato dal Comune di Calenzano nell’ambito del progetto “Rete nazionale delle Pubbliche amministrazioni anti discriminazioni (Re.A.DY) di cui Calenzano fa parte. il progetto si pone come obiettivo promuovere i diritti delle persone LGBTQIA+ e la non discriminazione per motivi legati all’orientamento sessuale ed all’identità di genere, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini. “Il Comune fa parte della Rete da diversi anni – ha spiegato l’assessora alle pari opportunità Simona Pieri -– collaborando con le scuole. Stavolta abbiamo pensato di realizzare un murales scegliendo questo luogo vicino a un centro aggregativo e accanto a un giardino pubblico, frequentato da tutte le fasce di età. La Casa del Popolo ha aderito al progetto e abbiamo coinvolto Matteo Cavaciocchi per realizzare un’opera che trasmettesse il messaggio dell’importanza di non escludere, di imparare a non etichettare gli altri”. “Abbiamo aderito al progetto volentieri – ha detto il presidente della Casa del Popolo Franco Fusini – perché, oltre a rendere più gradevole il muro e questo lato della piazza, i circoli associativi sono per loro identità luoghi inclusivi, verso tutti”.