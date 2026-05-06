Un nuovo volto per piazza della Stazione: quasi terminati i lavori di riqualificazione

PRATO – Con la reinstallazione dei lampioni monumentali per l’illuminazione nella nuova area pedonale si avviano verso la conclusione i lavori per la riqualificazione di piazza Stazione targati Pnrr: come da cronoprogramma infatti in questi giorni saranno riposizionati e allacciati i lampioni storici che erano stati rimossi all’inizio del cantiere e saranno tolte le transenne […]

PRATO – Con la reinstallazione dei lampioni monumentali per l’illuminazione nella nuova area pedonale si avviano verso la conclusione i lavori per la riqualificazione di piazza Stazione targati Pnrr: come da cronoprogramma infatti in questi giorni saranno riposizionati e allacciati i lampioni storici che erano stati rimossi all’inizio del cantiere e saranno tolte le transenne che delimitano il piazzale davanti alla Stazione centrale, su cui pochi giorni fa è stata stesa la pavimentazione con il cemento architettonico. Per le piantumazioni invece sarà necessario attendere il periodo più adatto per le piante: arbusti e fiori per l’area pedonale centrale e alberi più ombreggianti, ma con chiome contenute, per le banchine dei bus, la ciclostazione e l’area taxi.

A giugno, invece, dopo la fine della scuola per ridurre l’impatto sulla circolazione e i possibili disagi per i pendolari, sarà riasfatato tutto l’anello intorno al giardino, con la realizzazione dell’attraversamento pedonale rialzato dalla Stazione al giardino e della segnaletica orizzontale. L’intervento di rigenerazione urbana è stato finanziato con oltre 860mila euro dei fondi Pnrr con l’obiettivo di riorganizzare e rendere più sicure le aree di sosta e fermata dei veicoli, differenziando le funzioni per auto, taxi, moto, bus e biciclette: una mobilità più ordinata quindi, ma anche un ingresso alla città più accogliente per residenti e visitatori.

A seguito delle segnalazioni avanzate alcune settimane fa dagli operatori e dalle rappresentanze sindacali di Autolinee Toscane, al progetto sono stati apportati alcuni accorgimenti dagli Uffici comunali della Mobilità, spostando gli attraversamenti pedonali di congiunzione tra le banchine dei bus e il corpo centrale in modo che non entrino nel raggio di manovra dei mezzi, così da incrementare il livello di sicurezza degli utenti . Inoltre nell’area riservata ai Taxi, sulla destra guardando la Stazione, sono stati differenziati i sensi di marcia tra le corsie, in modo da permettere ai mezzi di rimettersi in coda dopo aver lasciato i clienti. Le aree di carico e scarico sono infatti previste accanto all’ingresso della Stazione. Per la sosta breve sono stati stabiliti 27 posti, dislocati lungo la parte anteriore del giardino, davanti all’area bus sulla sinistra della Stazione e accanto al box che potrà contenere fino a 80 biciclette. La ciclostazione sarà il terminal per le poste ciclabili che vengono dalla città, favorendo la mobilità intermodale. Su indicazione del Commissario straordinario è già in atto dal mese scorso la vigilanza di piazza della Stazione centrale da parte di una pattuglia della Polizia Locale, per garantire sia il controllo della viabilità che la sicurezza dei viaggiatori.