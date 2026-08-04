Un successo la seconda edizione di Onirica. Numeri da record e grande partecipazione  per il Festival delle arti di strada

LASTRA A SIGNA – Va in archivio con successo di pubblico la seconda edizione di “Onirica – La fiera delle meraviglie/Festival delle arti di strada”, che il 31 luglio e il 1 agosto ha trasformato il parco monumentale di Villa Caruso Bellosguardo in un palcoscenico sospeso nel tempo, dedicato all’ascolto, alla relazione e alla meraviglia delle emozioni. La manifestazione, promossa dal Comune di Lastra a Signa e dall’Associazione Villa Caruso, con la direzione artistica di Alessandro Calonaci e Petit Voyage Piccolo Teatro dei Desideri, ha registrato un’affluenza di pubblico straordinaria, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali e di intrattenimento più attesi dell’estate lastrigiana.

Il ricco programma ha visto alternarsi 10 spettacoli mozzafiato tra teatro, danza aerea, musica, giochi di fuoco, magia contemporanea e bolle di sapone, arricchiti da installazioni artistiche, spazi d’arte, le proposte gastronomiche dell’area street food e le caratteristiche bancarelle del mercatino di arti e mestieri a cura di Confcommercio Firenze Arezzo. Ma soprattutto il festival ha valorizzato uno dei luoghi più suggestivi del territorio, con allestimenti e spazi pensati per accogliere questo tipo di manifestazione. “I risultati di questa seconda edizione confermano la bontà dell’investimento fatto da questa amministrazione, – ha detto il sindaco Emanuele Caporaso – Villa Caruso Bellosguardo ha aperto le sue porte a tantissimi cittadini, curiosi e appassionati, offrendo una proposta artistica di assoluta qualità, ancora più ricca e partecipata rispetto allo scorso anno. La collaborazione sinergica con il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Villa Caruso ha dimostrato come la cultura possa essere un volano straordinario per la valorizzazione del nostro territorio e il rilancio delle rassegne estive di Lastra a Signa”.

“Vedere il parco della Villa animarsi di sogni che prendono forma è stata una gioia immensa, – ha aggiunto l’assessore alla cultura Massimo Galli – Onirica ha mantenuto e superato la sua promessa: essere uno spazio dove lasciarsi stupire. Questo luogo trasmette un’energia senza tempo e si è rivelato ancora una volta il palcoscenico ideale per un’iniziativa che vogliamo far crescere e consolidare nei prossimi anni”. “I numeri e l’entusiasmo registrati in queste due giornate dicono chiaramente una cosa: quando si lavora insieme, i risultati arrivano – dice Costanza Caradonna, presidente dell’Associazione Villa Caruso –. È stato davvero bellissimo vedere i giardini della villa vivi, riempiti di tantissime persone, famiglie e bambini. Questo Festival ha creato una connessione vera tra l’arte e la nostra comunità, tracciando la strada per un lavoro di squadra che continui a far conoscere e valorizzare Villa Bellosguardo”.

“La straordinaria risposta del pubblico dimostra quanto gli spettacoli, pensati e modellati per integrarsi armoniosamente nei giardini e negli scorci storici della Villa, abbiano saputo toccare le corde dell’emozione e della meraviglia. Un caloroso ringraziamento va a tutti gli artisti, alle maestranze e ai 55 figuranti che hanno interpretato le mille sfaccettature delle emozioni, regalando al pubblico momenti di vera magia, – hanno aggiunto Alessandro Calonaci, Evelyn Di Biase, Emiliano Buttaroni e Stefania Bedetti, direttori artistici della rassegna – grazie al Comune di Lastra a Signa per continuare a credere con tanta forza nella cultura mettendola al centro della vita della comunità”.