Un volto nuovo per gli alloggi Erp di via Vittorio Veneto e via Orly: conclusi i lavori di riqualificazione delle facciate

CAMPI BISENZIO – Conclusi agli alloggi di Edilizia residenziale pubblica di via Vittorio Veneto e via Orly 23 e 25 i lavori di miglioramento energetico dell’involucro edilizio. “Un intervento atteso e significativo, – si legge in una nota – che segna un importante risultato per la qualità dell’abitare e il decoro urbano del nostro territorio”. Presenti alla “consegna dei lavori” il sindaco Andrea Tagliaferri, l’assessore Lorenzo Ballerini, il presidente Luca Talluri e i tecnici di Casa Spa, che ha curato l’intervento realizzato grazie a fondi Pnrr. “Investire nell’edilizia residenziale pubblica significa investire nella qualità della vita, – ha detto il sindaco – restituire decoro, sicurezza ed efficienza a edifici che rappresentano la quotidianità di tante famiglie vuol dire dare valore alla dignità abitativa. Un sentito grazie,quindi, va a Casa Spa per l’impegno, la competenza e la collaborazione dimostrati”.

“Un altro traguardo raggiunto e un altro passo verso il diritto all’abitare. – ha aggiunto l’assessore Ballerini – questo deve essere il nostro impegno quotidiano: investire sull’abitare, sul diritto alla casa per tutti, per restituire speranza, dignità e futuro”. “La scelta politica del Comune di Campi Bisenzio è importante e profondamente condivisibile. Investire nella manutenzione straordinaria dell’Erp, così come l’aumento di alloggi pubblici, è qualificante, – ha detto Luca Talluri, presidente di Casa Spa – questo è un tempo in cui la difesa e il rilancio dei servizi pubblici fatti dal pubblico sono la cifra politica per offrire una risposta vera a chi ne ha bisogno, la casa pubblica come la sanità pubblica”.

“L’intervento – continua il comunicato – migliora sensibilmente le condizioni di vita degli abitanti, contribuendo al tempo stesso alla riqualificazione estetica e funzionale della zona. Un’azione che va nella direzione di un’edilizia pubblica più moderna, sostenibile e rispettosa dei diritti fondamentali. La conclusione dei lavori in via Vittorio Veneto e via Orly è una tappa importante, ma non un punto d’arrivo: l’amministrazione proseguirà con determinazione il percorso di riqualificazione degli immobili Erp presenti sul territorio, con l’obiettivo di garantire a tutti e tutte il diritto a una casa sicura, dignitosa e accogliente”.