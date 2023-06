Una delegazione dell’Anpi di Sesto in sostegno ai lavoratori in presidio di Mondo Convenienza

CAMPI BISENZIO – Una delegazione dell’Anpi di Sesto Fiorentino ha portato il proprio sostegno questo pomeriggio ai lavoratori, aderenti a Sì Cobas, in presidio ormai da una quindicina di giorni davanti all’ingresso del magazzino di via Gattinella di Mondo Convenienza. “Dopo ore passate qui al presidio, i cinque reparti antisommossa presenti hanno abbandonato il presidio, – si legge in una nota di Sì Coobas – la tenacia dei lavoratori unità all’intervento della politica e delle istituzioni locali, nonché la presenza fisica oggi al presidio dell’assessore Ballerini, per oggi, sembrerebbe riuscito a scongiurare un altra giornata di violenza contro i lavoratori in sciopero, dopo la lunga sequenza di sgomberi quotidiani dell’ultima settimana”.

I facchini in sciopero che protestano per orari pesanti e salari bassi, e Sì Cobas lanciano un appello alle istituzioni. “Alla politica e alle istituzioni chiediamo quindi di rafforzare l’impegno per difendere il diritto costituzionale di sciopero e sostenere le sacrosante rivendicazioni di chi sta scioperando. – si legge nella nota – I lavoratori non devono essere lasciati soli. La soluzione della vertenza in corso passa da risposte dell’azienda, non dalle manganellate a chi sciopera. L’incontro in Regione Toscana tra il delegato del presidente Giani e le delegazioni sindacali previsto per il 23 giugno, è stato anticipato a venerdì 16 giugno. Resta la necessità del massimo sforzo per portare anche l’azienda ad un tavolo. Comune e Regione possono giocare un ruolo importante”.