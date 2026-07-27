Una famiglia di arcieri: Sara e Leonardo, madre e figlio, sul gradino più alto del podio

SESTO FIORENTINO – Nuovi successi per la famiglia di arcieri di Sesto Fiorentino. Non dimentichiamo, infatti, che anche il babbo, Marco Viliani, è un arciere provetto. Ma i riflettori, ancora una volta, sono puntati su mamma e figlio che, come sottolinea il “capofamiglia”, “hanno fatto davvero una bella figura”. Copertina d’obbligo per Sara Siliani, che nei recenti campionati regionali 3D Fitarco si è piazzata al primo posto nella sua categoria mentre negli “scontri finali” si è laureata campionessa regionale 3D femminile Arco Nudo. Leonardo, invece, il figlio, ha partecipato al campionato regionale Targa (specialità olimpica) e ha vinto prima nella sua categoria e poi i successivi scontri per il titolo assoluto. Da ricordare che Sara è tesserata con gli Arcieri Lupi di Sesto Fiorentino e il suo tecnico è Leonardo Di Stefano, Leonardo invece fa parte della Prima Compagnia della città di Firenze Ugo di Toscana e il suo tecnico è Roberto Farolfi.