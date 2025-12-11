Una meta per la sicurezza stradale: Cavalieri Union Rugby e Polizia locale di Prato “la fanno” insieme

PRATO – Una mischia inedita, ma più che mai vincente: quella tra i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto e la Polizia locale di Prato. Dalla collaborazione tra il club bianconero e l’Istituzione è nato un video dedicato alla sicurezza stradale, un progetto fresco e diretto con un messaggio chiaro: in strada, proprio come in campo, servono attenzione, rispetto […]

PRATO – Una mischia inedita, ma più che mai vincente: quella tra i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto e la Polizia locale di Prato. Dalla collaborazione tra il club bianconero e l’Istituzione è nato un video dedicato alla sicurezza stradale, un progetto fresco e diretto con un messaggio chiaro: in strada, proprio come in campo, servono attenzione, rispetto delle regole e spirito di squadra. Protagonisti del video sono i giocatori dei Cavalieri, affiancati dagli agenti della Polizia locale, per ricordare quanto ogni comportamento responsabile sia in grado di fare la differenza. Tra un placcaggio e un sorriso, gli atleti raccontano attraverso i loro gesti come la disciplina e i valori del rugby possano diventare una guida anche fuori dal campo. Un mix immediato e coinvolgente, pensato soprattutto per i più giovani.

Il video è stato presentato giovedì 11 dicembre, durante la festa del Corpo della Polizia locale: un’occasione speciale per celebrare non solo il lavoro quotidiano degli agenti, ma anche una sinergia che mette al centro la comunità e la prevenzione. “Ma questo lavoro – spiegano dalla società – rappresenta solo l’inizio: il video è infatti la prima parte di un percorso più ampio dedicato ai temi della sicurezza stradale. Il progetto proseguirà da gennaio 2026, con nuovi contenuti e altri messaggi educativi che vedranno ancora una volta i giocatori dei Cavalieri e la società scendere in campo al fianco degli agenti”.

“Per noi è naturale aderire a progetti come questo, – dice Maurizio Sansone, presidente dei Cavalieri Union – il rugby trasmette impegno, attenzione verso il compagno e responsabilità: valori che si ritrovano perfettamente nel messaggio della sicurezza stradale”. Parole che trovano conferma in quelle del comandante Marco Maccioni: “È fondamentale investire sulla prevenzione. Lo facciamo ogni giorno incontrando studenti nelle scuole di ogni ordine e grado, ma non basta. Il legame con le associazioni sportive e del terzo settore presenti sul territorio ci offre ulteriore spazio per portare avanti politiche di sicurezza e prevenzione, in questo caso indirizzate al consumo responsabile di alcol. Ringraziamo e apprezziamo la sensibilità della società e dei giocatori: una squadra di serie A che rende orgogliosa Prato non solo per i meriti sportivi”.