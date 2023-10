Una petizione per chiedere a Sesto e Calenzano di migliorare la viabilità a Settimello

CALENZANO – Anche l’ex sindaco di Calenzano Alessio Biagioli è tra i firmatari della petizione avviata in questi giorni dai residenti delle zone di Settimello e del Neto per chiedere ai due comuni confinanti Calenzano e Sesto Fiorentino di trovare una soluzione per il collegamento viario di via Arrighetto da Settimello. Nella petizione i firmatari chiedono […]

CALENZANO – Anche l’ex sindaco di Calenzano Alessio Biagioli è tra i firmatari della petizione avviata in questi giorni dai residenti delle zone di Settimello e del Neto per chiedere ai due comuni confinanti Calenzano e Sesto Fiorentino di trovare una soluzione per il collegamento viario di via Arrighetto da Settimello. Nella petizione i firmatari chiedono di terminare la sperimentazione in atto, di sollecitare la proprietà del muro al rispetto dell’ordinanza, di ripristinare il doppio senso di marcia, “garantendo un migliore collegamento con via delle Mimose senza emarginarla dalla frazione di Settimello” in modo da evitare allungamenti di percorrenza e inoltre chiedono di verificare la possibilità di collocare un impianto semaforico “che garantisca il doppio senso di marcia alternato nella strettoia” di via Arrighetto da Settimello. Insomma con la petizione viene chiesto un coordinamento tra le due amministrazioni comunali per garantire la viabilità nella strada di collegamento tra Sesto e Calenzano senza creare ulteriori disagi agli automobilisti. La parte centrale di via da Settimello, dopo il rischio crollo del muro di cinta, è stata transennata e quindi l’installazione di un semaforo in quel punto permetterebbe di garntire il doppio senso di marcia. I firmatari chiedono anche alle due amministrazioni comunali nel breve termine, un accordo di programma fra i due Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano per rendere la viabilità più fluida nella zona del Neto e di viale Pratese anche in previsione dell’apertura del supermercato nell’area Ginori.