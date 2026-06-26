Una sagra per l’associazione: Fratellanza Popolare di San Donnino, sei giorni… a tutto fritto

CAMPI BISENZIO – Sei giorni nel segno del fritto. Sono quelli organizzati dalla Fratellanza Popolare di San Donnino presso la propria sede di via delle Molina che il 27, 28 e 29 giugno e 3, 4 e 5 luglio ha organizzato appunto la “Sagra del fritto” con apertura degli stand alle 19.30. Gran fritto di […]

CAMPI BISENZIO – Sei giorni nel segno del fritto. Sono quelli organizzati dalla Fratellanza Popolare di San Donnino presso la propria sede di via delle Molina che il 27, 28 e 29 giugno e 3, 4 e 5 luglio ha organizzato appunto la “Sagra del fritto” con apertura degli stand alle 19.30. Gran fritto di carne e verdure, fritto misto di carne, fritto misto di verdure, coccoli fritti – oltre a tante altre specialità della tradizione – i piatti forti della sagra, ma ci sarà anche la pizzeria aperta tutte le sere con ampio giardino all’aperto. Non solo perché la grande novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza di una serie di chioschi dove sarà possibile gustare un aperitivo prima di cena o un cocktail dopo cena con prodotti di qualità e un’atmosfera accogliente e conviviale. “L’evento – spiegano dalla Fratellanza Popolare – rappresenta uno dei principali appuntamenti estivi della nostra associazione e contribuisce al sostegno delle attività di volontariato e di protezione civile svolte sul territorio”. Info: 055 8992130 – www.fratellanzasandonnino.it.