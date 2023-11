Una serie televisiva sul “mostro” di Firenze, anche Signa diventa un set cinematografico. Con modifiche alla circolazione…

SIGNA – Signa si appresta a diventare un set cinematografico per le riprese della serie televisiva “Il Mostro” per la regia di Stefano Sollima. Dal 15 al 26 novembre, infatti, la troupe sarà sul territorio per gli allestimenti e l’organizzazione del set. I luoghi interessati saranno quelli del centro – piazza Cavour e viale Mazzini – e via dei Sodi. A tal fine, sono state individuate modifiche alla circolazione stradale per consentire lo svolgimento delle riprese: in via Mazzini, tratto tra i civici 18 e 26 su entrambi i lati, e in piazza Cavour nell’area di uso pubblico collocata sul sagrato di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista, è istituito un divieto di sosta con rimozione coatta nei giorni 13 e 14 novembre dalle 8 alle 20.

In piazza Cavour nel tratto del parcheggio posto di fronte ai civici dal numero 8 al numero 13 (nove stalli con segnaletica orizzontale di colore blu) è istituito un divieto di sosta con rimozione coatta dalle 6 del 13 novembre alle 8 del 16 novembre. In via Mannelli, nell’area del parcheggio pubblico, è istituito un divieto di sosta con rimozione dalle 20 del 15 novembre alle 24 del 21 novembre. In via Verdi, nel tratto compreso fra piazza Michelacci e piazza Cavour, via Dante Alighieri nel tratto compreso da piazza Cavour al civico 7, via Giovanni XXIII nel tratto compreso fra piazza Cavour e via dei Berti, via Mazzini e tutta piazza Cavour, compreso l’area di uso pubblico collocata sul sagrato di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista è istituito un divieto di sosta con rimozione coatta dalle 8 del 16 novembre alle 8 del 19 novembre e dalle 18 del 19 novembre alle 8 del 21 novembre e un divieto di transito a veicoli e pedoni solo durante le riprese video.

In via Dante Alighieri, nel tratto fra il civico 7 e via dell’Edera, viene istituito, per i soli residenti, il doppio senso di circolazione, con divieto di sosta in tutta la strada. In via delle Fornaci è istituito doppio senso di circolazione con accesso consentito solo per residenti per l’accesso ed uscita dalle loro proprietà. In piazza Michelacci, nell’area di sosta posta al centro della piazza, è istituito un divieto di sosta con rimozione coatta dal 16 al 18 novembre e dal 20 al 21 novembre con orario 00-24.

In piazza della Repubblica in tutta l’area di sosta davanti all’edificio comunale e sul lato sinistro dello stesso che guarda i portici, nel tratto discendente della piazza in direzione via Roma, è istituito un divieto di sosta con rimozione coatta dal 16 al 18 novembre e dal 20 al 21 novembre con orario 00-24; in piazza della Repubblica per il 20 novembre dalle 13 alle 17, divieto di transito a veicoli e pedoni solo durante le riprese video.

In via Ferroni dalle 8 del 16 novembre alle 8 del 19 novembre e dalle 20 del 19 novembre alle 24 del 21 novembre, viene invertito il senso di marcia e viene consentito il senso unico solo dalla piazza Michelacci verso via Roma; i veicoli che si approssimano alla via Roma hanno l’obbligo di fermarsi dare la precedenza e di svoltare a destra in via Roma. In via Roma in prossimità dell’incrocio con via Ferroni che sia indicato l’obbligo di proseguire a diritto per tutto il durare delle operazioni di ripresa negli orari sopra indicati. In via Pistoiese, nel tratto in prossimità dell’intersezione con via dei Sodi, e in via dei Sodi tratto tra il civico 21 e via Pistoiese, è istituito un divieto di transito fra le 16 e le 24 per i soli momenti delle riprese; Inoltre, il mercato del capoluogo in programma per venerdì 17 mattina si dislocherà linearmente su via Roma, lasciando liberi viale Mazzini e Piazza della Repubblica.