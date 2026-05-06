Unione Popolare Prato: “Quella per Campi Bisenzio? Una tramvia “Firenze-centrica”, a noi solo le briciole”

PRATO – “In questi giorni di pioggia la città ha mostrato nuovamente tutte le sue criticità. E se la mobilità fa acqua da tutte le parti, in previsione si va ad aggiungere anche il progetto “Firenze-centrico” della tramvia”. Lo dice, in una nota, Unione Popolare Prato (Partito Comunista Italiano Prato-Potere al Popolo Prato-Partito della Rifondazione Comunista Prato), che entra nel merito del dibattito sulla tramvia che da Prato dovrebbe dirigersi verso Campi Bisenzio e poi a Firenze. “Noi siamo l’unica lista che nel proprio programma ha messo in luce un aspetto: siamo la sola città, fra le maggiori venti in Italia, a non avere come mezzi di trasporto pubblico solamente treno, autobus e taxi. Non abbiamo tramvie, non abbiamo metropolitane. Ogni altra città italiana tra le venti più popolose hanno ameno un altro mezzo di trasporto pubblico. E noi individuiamo principalmente questo come problema. La politica pratese degli ultimi venti anni, non ha pensato a una rivoluzione della propria mobilità che includesse come nodo centrale la mobilità pubblica. E soprattutto, ha mancato di un aspetto centrale, ovvero l’analisi. Dobbiamo ricordare che venti anni fa fu fatto dagli uffici tecnici comunali lo studio per la tramvia a Prato. E’ il PUMS 2004-2006. Quel piano fu pensato principalmente per i pratesi, tanto che collegava il principale Hub della mobilità pubblica, la Stazione Centrale, al quartiere più popoloso della città, il Soccorso, fino ad arrivare alla Questura. Era un progetto che analizzava la mobilità cittadina e i bisogni della cittadinanza in un’ottica di mobilità sostenibile. Che è l’opposto della filosofia che ispira il tracciato della tramvia verso Campi Bisenzio. E’ il residuo di un progetto pensato per Firenze, del quale Prato riceve le briciole. Dall’altra parte, Prato sta dentro una città che va da Serravalle Pistoiese fino a Bagno a Ripoli. E quindi, oltre alla necessità di una rivoluzione della mobilità interna, va pensato un rafforzamento della mobilità integrata, a partire dai treni tra Prato e Firenze, riscoprendo la vecchia e funzionale metropolitana di superficie”.