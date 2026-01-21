Università e Synlab: innovazione nella diagnostica medica

SESTO FIORENTINO – Firmato un accordo quinquennale tra Università di Firenze e Synlab, azienda leader nella fornitura di servizi di diagnostica medica e medicina di laboratorio per pazienti, medici, strutture sanitarie e industria farmaceutica. L’intesa è molto ampia e dà priorità alle azioni collegate alla ricerca e alla formazione. La collaborazione prevede infatti una forte integrazione tra l’attività didattica dell’Ateneo e […]

SESTO FIORENTINO – Firmato un accordo quinquennale tra Università di Firenze e Synlab, azienda leader nella fornitura di servizi di diagnostica medica e medicina di laboratorio per pazienti, medici, strutture sanitarie e industria farmaceutica. L’intesa è molto ampia e dà priorità alle azioni collegate alla ricerca e alla formazione. La collaborazione prevede infatti una forte integrazione tra l’attività didattica dell’Ateneo e le competenze professionali di Synlab: esperti dell’azienda potranno essere coinvolti in insegnamenti e moduli formativi all’interno dei corsi di laurea e dei percorsi post-laurea, come master, scuole di specializzazione e dottorati. Grande attenzione viene rivolta anche ai giovani ricercatori e ai futuri professionisti della sanità e dell’innovazione. L’intesa predispone il finanziamento di borse di studio, contratti di ricerca e borse di dottorato, oltre all’attivazione di dottorati industriali nei settori di interesse dell’azienda. Sul fronte del placement, potranno essere organizzate iniziative che comprendono la partecipazione a eventi come il career day.

Accanto alla ricerca e alla formazione, la sinergia apre anche al trasferimento tecnologico, attraverso la possibilità di organizzare seminari laboratoriali, contest e attività di open innovation che coinvolgano studenti e ricercatori nello sviluppo di nuove idee imprenditoriali. Infine, potrà essere dato spazio a iniziative di public engagement, con progetti di impatto sul territorio e sulla società che potranno riguardare sostenibilità, cooperazione allo sviluppo, valorizzazione del patrimonio culturale e innovazione. “Questo accordo rafforza il legame tra formazione universitaria, ricerca avanzata e mondo professionale – dichiara Marco Pierini, prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale –. La collaborazione con Synlab permette di offrire agli studenti occasioni di crescita e amplia le opportunità per i giovani ricercatori, grazie a una sinergia che mette al centro l’innovazione. L’intesa – conclude – conferma la volontà dell’Ateneo di creare ecosistemi sempre più dinamici, capaci di generare competenze, sviluppo tecnologico e impatto sul territorio”.

“La qualità dell’innovazione nasce dalle competenze e dal dialogo continuo tra università e impresa –commenta Andrea Buratti, Ceo di SynlabItalia. Con questo accordo vogliamo aprire sempre di più Synlab ai giovani talenti, mettendo a loro disposizione tecnologia, esperienza e un know-how maturato ogni giorno sul campo, nella diagnostica medica a livello internazionale. Il confronto diretto con il mondo accademico, in una regione come la Toscana ricca di capitale umano ed eccellenze scientifiche, rappresenta per noi un valore strategico. Borse di studio, dottorati e iniziative di placement – prosegue – non sono semplici strumenti formativi, ma leve concrete per accompagnare i giovani in un percorso di crescita professionale e personale capace di generare valore reale per il sistema salute. Solo lavorando insieme all’università e al territorio possiamo costruire un ecosistema che guarda al futuro con visione, continuando a produrre impatto nel tempo”.