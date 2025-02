Università, nuove aule studio a Campi Bisenzio: al circolo Mcl Il Gorinello spazi dedicati agli studenti

CAMPI BISENZIO – A partire da oggi, martedì 11 febbraio, gli studenti universitari avranno a disposizione una nuova aula studio presso il circolo Mcl Il Gorinello, in via del Santo a San Piero a Ponti accessibile dal martedì al venerd’ dalle 9 alle 12. “La solidarietà non si ferma. Ancora uno spazio aperto per studenti […]

CAMPI BISENZIO – A partire da oggi, martedì 11 febbraio, gli studenti universitari avranno a disposizione una nuova aula studio presso il circolo Mcl Il Gorinello, in via del Santo a San Piero a Ponti accessibile dal martedì al venerd’ dalle 9 alle 12. “La solidarietà non si ferma. Ancora uno spazio aperto per studenti e studentesse, anche nelle frazioni, per garantire a tutte e a tutti spazi fruibili e sempre più vicini, – ha detto il vicesindaco Federica Petti – un modo per valorizzare e unire le frazioni, offrendo spazi ai giovani: è questa la comunità educante che vogliamo, attenta ai bisogni di tutte e di ciascuno. Dopo la biblioteca diffusa, anche le aule studio diventano diffuse. Un grazie al circolo Mcl Il Gorinello per questo nuovo impegno”.

“Il consiglio del circolo ha accolto favorevolmente la richiesta dell’amministrazione comunale di offrire degli spazi di autogestione per lo studio degli universitari del territorio, – ha aggiunto il presidente Stefano Pagani – da sempre i soci e i volontari sono impegnati nell’andare incontro alle esigenze delle comunità, in particolare nell’ambito della formazione di bambini, giovani e adulti”. Il circolo, inoltre, metterà a disposizione uno spazio serale per lo studio: lunedì 10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo, dalle 21 alle 23, sarà possibile studiare in una stanza con il supporto gratuito di volontari disponibili ad aiutare gli studenti”.

In risposta alla richiesta dell’amministrazione comunale di individuare nuovi spazi da destinare ai giovani per il loro percorso di studio, sono state aperte diverse aule studio sul territorio. “L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di offrire luoghi adeguati per l’apprendimento, la crescita e la socializzazione, garantendo ambienti confortevoli e accessibili. Questa iniziativa si aggiunge infatti alla recente apertura di un’aula studio presso il circolo Rinascita, il sabato e la domenica dalle 15 alle 20 e ad altri spazi già attivi sul territorio: Il Porto delle Storie, in via Giusti 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 15 alle 19 (su prenotazione); Bibliocoop, in via Buozzi, parcheggio Coop, aperto il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18, il martedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 19; Hydron Art&Studio, in via di Gramignano, c/o Hidron, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 9 alle 13.