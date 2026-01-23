“Uno scrittore fra noi” al circolo Mcl Don Renzo Paoli. La sesta edizione parte il 24 gennaio con don Giovanni Momigli

CAMPI BISENZIO – Sarà don Giovanni Momigli con il suo “Vangelo e città” (insieme a lui Giovanni Pallanti) a dare il via domani, sabato 24 gennaio alle 17.30, alla sesta edizione di “Uno scrittore fra noi”, rassegna di presentazione di autori del territorio organizzata come di consueto dal circolo Mcl Don Renzo Paoli di San Piero a Ponti, presso la sede della sezione della Misericordia di Campi Bisenzio. Rassegna che si concluderà a novembre consentendo a molti autori, che in queste zone vivono e lavorano o che comunque hanno dei legami, di presentare le loro pubblicazioni. Gli appuntamenti successivi a febbraio e marzo, sempre alle 17.30: sabato 21 febbraio sarà la volta di “Luoghi, palazzi e ville nella storia di Campi Bisenzio”, scritto da Vincenzo Rizzo, Giovanni Bacci e Ivan Ciapetti, mentre il 14 marzo Elide Ceragioli (insieme a lei la collega de La Nazione, Maria Serena Quercioli) presenterà il suo “Ildegarda sull’orlo dell’abisso”. Sabato 18 aprile alle 17.30 Marcello Mancini e Giovanni Pallanti ci condurranno alla scoperta del loro testo dal titolo “Il sangue degli angeli – La faccia scomoda della Resistenza, il contributo dei cattolici per la libertà”. Infine, prima della pausa estiva (la rassegna riprenderà nel mese di ottobre), sabato 16 maggio alle 17.30 Jacopo Becherini (insieme a lui il nostro collega Pier Francesco Nesti) presenterà il suo avvincente “Mistero a Bilancino”.