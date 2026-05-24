SESTO FIORENTINO – Dalle 7 di oggi sono aperte le sezioni dove recarsi a votare per eleggere il sindaco di Sesto Fiorentino. Ieri era il giorno di silenzio per i candidati, ma così non sembra essere stato almeno sui canali social. A denunciare una situazione anomala è stata la lista Via Nova che in una nota scrive “esprimiamo, con sincera sorpresa, il nostro rammarico per quanto osservato nelle ultime ore sui social network da parte di esponenti politici, candidati, segretari di partito e pagine riconducibili alle liste a sostegno di Damiano Sforzi. Siamo pienamente consapevoli che la normativa vigente non vieti espressamente la pubblicazione di contenuti politici sui social durante il periodo di silenzio elettorale. Tuttavia, riteniamo che il rispetto dello spirito di questa giornata dovrebbe andare oltre il semplice rispetto formale delle regole”.
Urne aperte dalle 7, ma la campagna elettorale è continuta sui social nel giorno del silenzio
SESTO FIORENTINO – Dalle 7 di oggi sono aperte le sezioni dove recarsi a votare per eleggere il sindaco di Sesto Fiorentino. Ieri era il giorno di silenzio per i candidati, ma così non sembra essere stato almeno sui canali social. A denunciare una situazione anomala è stata la lista Via Nova che in una […]