Va a caccia ma “non rispetta le regole”: denunciato dai Carabinieri Forestali. Sequestrato anche il fucile

SIGNA – Va a caccia ma “non rispetta le regole”. Viene scoperto dai Carabinieri Forestali che lo denunciano. E’ successo nel Comune di Signa, nella zona di Lecore, dove i militari dell’Arma hanno denunciato un uomo che esercitava la caccia violando la normativa sulle armi, il che gli è costato il sequestro del fucile, delle munizioni e degli animali uccisi. Tutto questo durante un servizio di controllo sul territorio da parte dei Carabinieri Forestali della Stazione di Ceppeto: alla loro vista, infatti, l’uomo ha provato ad allontanarsi rapidamente in direzione della propria auto, cercando evidentemente di eludere il controllo. Una volta raggiunto, infatti, è risultato che aveva abbattuto cinque piccioni torraioli e sei fringillidi, che sono specie non cacciabili. Il controllo è proseguito sui documenti in possesso del cacciatore che ha esibito la licenza di porto di fucile uso caccia e il tesserino venatorio regionale in cui aveva però omesso di segnare la giornata venatoria, in contrasto con la normativa regionale specifica. Trattandosi di violazione penale ai sensi della legge sulla caccia, i militari dell’Arma lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria e hanno proceduto al sequestro probatorio della selvaggina e del fucile utilizzato. In più gli è stata contestata la violazione amministrativa per non aver segnato la giornata sul tesserino venatorio per un importo di 160 euro.