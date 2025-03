Valerio (FdI): “Allagamenti, serve un’indagine strutturale sulla rete fognaria. Rifiuti nei condotti, una vergogna da fermare subito”

CAMPI BISENZIO – “Non possiamo più accettare che, ogni volta che piove più forte, intere zone della nostra città si trasformino in bacini alluvionali. I cittadini di Campi meritano risposte, non giustificazioni”. Con queste parole Roberto Valerio, capogruppo di Fratelli d’Italia, interviene nel dibattito in corso sulla sicurezza idraulica e sull’ondata di maltempo che ha colpito […]

CAMPI BISENZIO – “Non possiamo più accettare che, ogni volta che piove più forte, intere zone della nostra città si trasformino in bacini alluvionali. I cittadini di Campi meritano risposte, non giustificazioni”. Con queste parole Roberto Valerio, capogruppo di Fratelli d’Italia, interviene nel dibattito in corso sulla sicurezza idraulica e sull’ondata di maltempo che ha colpito il territorio nel fine settimana del 14 marzo scorso.

Secondo Valerio, infatti, a fronte della proclamazione dell’allerta rossa e delle cautele messe in campo, “il sistema idraulico secondario si è comunque saturato in tempi brevissimi, provocando esondazioni in diverse aree del Comune. Ma ciò che desta più preoccupazione è la natura localizzata di alcuni di questi allagamenti, che sembrano evidenziare criticità strutturali ben precise. In particolare, sono stati segnalati problemi lungo tratti specifici di via Glicini, via delle Betulle e via Cimabue, dove seminterrati e abitazioni al piano terra sono stati invasi dall’acqua solo in corrispondenza di alcuni numeri civici. Questo lascia intendere che non si tratti di un fenomeno omogeneo, ma piuttosto di un malfunzionamento puntuale della rete fognaria, forse dovuto a dislivelli, ostruzioni o anomalie tecniche”.

“I tanti interventi strutturali che in questi anni hanno caratterizzato il nostro Comune – aggiunge – potrebbero avere alterato l’equilibrio del reticolo fognario nella zona. Come se non bastasse, durante le operazioni di monitoraggio, sono stati rinvenuti sacchi neri contenenti materiali riconducibili a scarti di lavorazione, come pellame, all’interno dei condotti. Un fatto gravissimo, che dimostra come l’inciviltà di pochi possa compromettere la sicurezza di interi quartieri”.

Con un’interrogazione urgente depositata in consiglio comunale, il capogruppo di Fratelli d’Italia chiede all’amministrazione comunale “di avviare una videoispezione completa della rete fognaria cittadina, partendo proprio dalle strade più colpite, e di installare sistemi di videosorveglianza nei punti più critici per contrastare efficacemente lo smaltimento abusivo di rifiuti nella rete di scolo. I cittadini non possono continuare a vivere con la paura che ogni pioggia si trasformi in emergenza. Serve un’azione tempestiva, trasparente e concreta. È una questione di sicurezza, ma anche di rispetto verso chi abita e lavora a Campi”.