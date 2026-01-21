Valorizzare il Montalbano con un progetto unitario di turismo sostenibile: più Comuni a confronto

CAMPI BISENZIO – Si è svolta domenica scorsa una giornata di confronto e lavoro tra gli amministratori del Montalbano, che ha visto la partecipazione di oltre venti tra sindaci e assessori dei Comuni del comprensorio dislocato su tre province diverse, oltre alla presenza di Anci. “Un appuntamento significativo, – spiegano – all’insegna della collaborazione istituzionale, […]

CAMPI BISENZIO – Si è svolta domenica scorsa una giornata di confronto e lavoro tra gli amministratori del Montalbano, che ha visto la partecipazione di oltre venti tra sindaci e assessori dei Comuni del comprensorio dislocato su tre province diverse, oltre alla presenza di Anci. “Un appuntamento significativo, – spiegano – all’insegna della collaborazione istituzionale, per gettare le basi di un progetto unitario di sviluppo turistico sostenibile dell’area del Montalbano (presenti i Comuni di Lamporecchio, Larciano, Serravalle Pistoiese, Signa e Monsummano Terme, insieme ad altri enti e realtà del territorio coinvolti nel percorso). L’incontro, dal titolo “Ritrovarsi tutti insieme per i nostri territori”, ha rappresentato infatti un passaggio chiave nel percorso avviato negli ultimi mesi e culminato oggi nella definizione di un vero e proprio cronoprogramma, con appuntamenti già calendarizzati per arrivare alla formalizzazione di un protocollo d’intesa tra i Comuni coinvolti”.

L’obiettivo condiviso é la valorizzazione del Montalbano attraverso un modello di turismo lento, capace di mettere in rete paesaggio, cultura, enogastronomia e mobilità sostenibile. Un percorso che prende le mosse dall’esperienza già testata della ciclovia “La trave del Montalbano”, itinerario di circa 55 chilometri da Serravalle Pistoiese a Firenze, immerso in un contesto paesaggistico e culturale unico. “La Trave del Montalbano” rappresenta infatti l’asse portante di una rete di percorsi che abbraccia l’intero comprensorio: dal crinale del Montalbano, con i suoi affacci panoramici sulla Valdinievole e sulla Val d’Elsa, fino alla valle Firenze–Prato–Pistoia, collegandosi alla ciclopista del parco dei Renai e delle Cascine e al centro di Firenze. “Questa giornata – si legge in una nota – ha segnato un passaggio fondamentale: abbiamo posto le basi per dare concretezza a un progetto condiviso di sviluppo turistico del Montalbano, fondato sulla collaborazione tra Comuni, sulla valorizzazione delle nostre eccellenze e su una visione comune di turismo sostenibile, lento e di qualità”.