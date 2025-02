Variante Comeana e Ponte alla Nave, Merlotti (Pd): Il finanziamento della Regione notizia importante per Signa e Campi Bisenzio”

FIRENZE – “La disponibilità della Regione a finanziare il progetto esecutivo della variante di Comeana e Ponte alla Nave rappresenta un passo fondamentale per il nostro territorio. Come annunciato ieri dal presidente Giani in occasione del convegno “Prospettive FI-PO”, le risorse saranno stanziate attraverso un’apposita variazione di bilancio, una volta completata la progettazione esecutiva del tratto […]

FIRENZE – “La disponibilità della Regione a finanziare il progetto esecutivo della variante di Comeana e Ponte alla Nave rappresenta un passo fondamentale per il nostro territorio. Come annunciato ieri dal presidente Giani in occasione del convegno “Prospettive FI-PO”, le risorse saranno stanziate attraverso un’apposita variazione di bilancio, una volta completata la progettazione esecutiva del tratto che collegherà la SP 45 di Comeana alla SR 66 Pistoiese”: a dirlo è Fausto Merlotti, consigliere regionale Pd, che poi aggiunge: “Si tratta di un intervento atteso da tempo, che avrà ricadute positive per le comunità di Signa e Campi Bisenzio, migliorando la qualità della vita, la sicurezza e la mobilità. Un’opera strategica anche per il tessuto produttivo locale che beneficerà di un accesso più efficiente e scorrevole. Un ringraziamento al collega consigliere Marco Martini per aver promosso un confronto con tutte le istituzioni coinvolte – i Comuni di Poggio a Caiano, Signa, Carmignano, Campi Bisenzio, la Provincia di Prato e la Città Metropolitana di Firenze – e al presidente Giani per aver riportato l’attenzione su un’infrastruttura cruciale per la viabilità della Piana”.